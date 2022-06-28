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Россия использует зерно в качестве оружия – лидеры G7

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Из-за блокады россиянами портов Украина не может экспортировать зерно морскими путями
Из-за блокады россиянами портов Украина не может экспортировать зерно морскими путями
Фото: EPA

Лидеры "Большой семерки" (G7) на саммите договорились повысить глобальную продовольственную и пищевую безопасность, в частности, из-за использования Россией зерна в качестве оружия. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита, которое было опубликовано 28 июня на сайте Европейского совета.

"Чтобы защитить людей от голода и недоедания, а также в ответ на использование Россией зерна в качестве оружия, мы повысим глобальную продовольственную и пищевую безопасность через Глобальный альянс по продовольственной безопасности. Мы предоставим дополнительно $4,5 млрд на эти цели, выполняя наши обязательства по сохранению открытости наших продовольственных и сельскохозяйственных рынков и активизируя усилия, чтобы помочь Украине производить и экспортировать", – говорится в коммюнике.

Контекст:

Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявлял заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Большая семерка, саммит G7, урожай, война России против Украины, Всемирная продовольственная программа, зерно
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