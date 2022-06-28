Россия использует зерно в качестве оружия – лидеры G7

"Чтобы защитить людей от голода и недоедания, а также в ответ на использование Россией зерна в качестве оружия, мы повысим глобальную продовольственную и пищевую безопасность через Глобальный альянс по продовольственной безопасности. Мы предоставим дополнительно $4,5 млрд на эти цели, выполняя наши обязательства по сохранению открытости наших продовольственных и сельскохозяйственных рынков и активизируя усилия, чтобы помочь Украине производить и экспортировать", – говорится в коммюнике.

Контекст:

Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявлял заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.