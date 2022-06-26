Россия вывезла из Украины около 400 тыс. тонн зерна, неизвестно, что произошло с еще 1 млн тонн – Минагрополитики

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около 1,5 млн тонн зерна, согласно элеваторным реестрам. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы, то около 400 тыс. тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн, мы сможем только после деоккупации", – сказал он.

Убытки сельского хозяйства Украины в результате российского вторжения составили $4,3 млрд, сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на данные Киевской школы экономики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 мая Высоцкий говорил, что российские оккупанты украли около полумиллиона тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.