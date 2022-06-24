Из Мелитополя и Мелитопольского района оккупанты ежедневно воруют более 1 тыс. тонн зерна – мэр

Конвой от 30 до 50 машин под охраной оккупантов выезжает из Мелитополя ежедневно, отметил Федоров Скриншот: Ksenia Covers / YouTube

Об этом 24 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказал мэр города Иван Федоров.

"Из всех элеваторов, которые находятся на временно оккупированной территории, зерно уже почти вывезено. Вывозится оно ежедневно: конвой машин под охраной рашистов выезжает из города Мелитополь – от 30 до 50 машин… То есть более 1 тыс. тонн в день выезжает из Мелитополя и Мелитопольского района", – сказал мэр.

По словам Федорова, оккупанты уже ведут переговоры с фермерами по поводу нового урожая.

"С кем-то договариваются, что забирают 50% урожая, с кем-то – что 70%, и озвучивают цену, за которую могут закупать урожай, – это меньше $80 за тонну… Это меньше себестоимости", – отметил мэр Мелитополя.

Он добавил, что продать урожай можно только специально уполномоченному оккупантами представителю, иначе урожай просто отберут.

"Сегодня точно урожай будет собран нашими фермерами, но в дальнейшем он, скорее всего, будет продан за бесценок", – резюмировал Федоров.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, отмечал Федоров 10 июня.