Из Мелитополя и Мелитопольского района оккупанты ежедневно воруют более 1 тыс. тонн зерна – мэр

Об этом 24 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказал мэр города Иван Федоров.
"Из всех элеваторов, которые находятся на временно оккупированной территории, зерно уже почти вывезено. Вывозится оно ежедневно: конвой машин под охраной рашистов выезжает из города Мелитополь – от 30 до 50 машин… То есть более 1 тыс. тонн в день выезжает из Мелитополя и Мелитопольского района", – сказал мэр.
По словам Федорова, оккупанты уже ведут переговоры с фермерами по поводу нового урожая.
"С кем-то договариваются, что забирают 50% урожая, с кем-то – что 70%, и озвучивают цену, за которую могут закупать урожай, – это меньше $80 за тонну… Это меньше себестоимости", – отметил мэр Мелитополя.
Он добавил, что продать урожай можно только специально уполномоченному оккупантами представителю, иначе урожай просто отберут.
"Сегодня точно урожай будет собран нашими фермерами, но в дальнейшем он, скорее всего, будет продан за бесценок", – резюмировал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион оккупирован россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, отмечал Федоров 10 июня.
По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
В течение мая Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тыс. тонн украинского зерна, говорится в расследовании "Схем" (проект "Радіо Свобода"), опубликованном 16 июня.