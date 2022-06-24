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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Мелитополя и Мелитопольского района оккупанты ежедневно воруют более 1 тыс. тонн зерна – мэр

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Конвой от 30 до 50 машин под охраной оккупантов выезжает из Мелитополя ежедневно, отметил Федоров
Конвой от 30 до 50 машин под охраной оккупантов выезжает из Мелитополя ежедневно, отметил Федоров
Скриншот: Ksenia Covers / YouTube

Российские оккупанты ежедневно вывозят более 1 тыс. тонн зерна из Мелитополя и Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом 24 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказал мэр города Иван Федоров.

"Из всех элеваторов, которые находятся на временно оккупированной территории, зерно уже почти вывезено. Вывозится оно ежедневно: конвой машин под охраной рашистов выезжает из города Мелитополь – от 30 до 50 машин… То есть более 1 тыс. тонн в день выезжает из Мелитополя и Мелитопольского района", – сказал мэр.

По словам Федорова, оккупанты уже ведут переговоры с фермерами по поводу нового урожая.

"С кем-то договариваются, что забирают 50% урожая, с кем-то – что 70%, и озвучивают цену, за которую могут закупать урожай, – это меньше $80 за тонну… Это меньше себестоимости", – отметил мэр Мелитополя.

Он добавил, что продать урожай можно только специально уполномоченному оккупантами представителю, иначе урожай просто отберут.

"Сегодня точно урожай будет собран нашими фермерами, но в дальнейшем он, скорее всего, будет продан за бесценок", – резюмировал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, отмечал Федоров 10 июня.

Контекст:

По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

В течение мая Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тыс. тонн украинского зерна, говорится в расследовании "Схем" (проект "Радіо Свобода"), опубликованном 16 июня.

Теги: Россия, Украина, захват, Мелитополь, Запорожская область, урожай, конвой, вторжение, война России против Украины, фермеры, брифинг, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, зерно
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