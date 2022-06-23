Выход сухогруза из порта Мариуполя не связан с переговорами по разблокированию экспорта зерна из Украины – посол

"Это [выход сухогруза] совсем не имеет ничего общего с выходом нашего зерна из наших портов. На самом деле проходят переговоры для убеждения российской стороны присоединиться к четырехсторонним переговорам и обсуждения планов ООН по разблокированию украинских портов", – сказал Боднар.
Посол сообщил, что турецкое судно "Азов Конкорд", которое ходит под флагом Мальты, – одно из более 20 гражданских судов, заблокированных российскими войсками в украинских портах.
"Сейчас судно освободили, оно выходит в открытое море. Это один из более 20 кораблей, находившихся в начале войны в украинских портах. Никакой "зрады" тут нет. Мы работаем над тем, чтобы разблокировать порты и чтобы все корабли, находящиеся в портах, вернулись к своим владельцам", – пояснил он.
Дипломат призвал не верить российской пропаганде, так как она искажает информацию об этом судне.
Решение о вывозе зерна из украинских портов пока не принято, подчеркнул он.
По информации Боднара, четырехсторонняя встреча при участии представителей Украины, Турции, ООН и России по вопросу разблокирования экспорта должна состояться на следующей неделе в Стамбуле. Ее инициировала Украина.
"Мы предоставили Организации Объединенных Наций предложения по плану разблокирования портов Украины, чтобы отодвинуть российскую сторону от попыток контроля над нашими территориальными водами и блокирования коммерческих судов. Этот план согласован нами и ООН, его поддерживает Турция. Сейчас Турция привлечена Организацией Объединенных Наций к попыткам убедить Россию принять этот план за основу", – добавил он.
Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего – "в ближайшие недели" – должны состояться четырехсторонние переговоры, информировали собеседники агентства. Также Anadolu писало о выходе судна "Азов Конкорд" из Мариуполя. Согласно данным сервиса MarineTraffic, оно идет в порт Новороссийска (РФ).
В МИД Украины подчеркнули, что конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет.