Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну – Anadolu

Издание пишет, что встреча прошла в "конструктивной и очень позитивной атмосфере". Ее участники, по информации Anadolu, заявили о достижении взаимопонимания по поводу проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины, ООН, Турции и России.

Четырехсторонняя встреча якобы должна состояться "в ближайшие недели", до этого Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, пишет турецкое издание.

Россия и Турция также обсудили вопросы вывода коммерческих судов с зерном из заблокированных украинских портов и безопасного возвращения в Турцию находящихся в аэропорту Борисполь турецких самолетов.

Спустя несколько часов после переговоров, указывает Anadolu, из заблокированного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно. Речь о турецком сухогрузе "Азов Конкорд", который ходит под мальтийским флагом.