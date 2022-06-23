Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну – Anadolu

Издание пишет, что встреча прошла в "конструктивной и очень позитивной атмосфере". Ее участники, по информации Anadolu, заявили о достижении взаимопонимания по поводу проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины, ООН, Турции и России.
Четырехсторонняя встреча якобы должна состояться "в ближайшие недели", до этого Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, пишет турецкое издание.
Россия и Турция также обсудили вопросы вывода коммерческих судов с зерном из заблокированных украинских портов и безопасного возвращения в Турцию находящихся в аэропорту Борисполь турецких самолетов.
Спустя несколько часов после переговоров, указывает Anadolu, из заблокированного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно. Речь о турецком сухогрузе "Азов Конкорд", который ходит под мальтийским флагом.
По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения России этот коридор заблокирован.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах на 23 мая заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявлял 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Великобритания и США отвергли эту идею.
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече 8 июня говорили, кроме прочего, о разблокировании экспорта зерна из Украины. Тогда глава МИД РФ заявил, что со стороны России никогда не было препятствий, чтобы решить эту «проблемку»
В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.