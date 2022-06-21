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В Украину уже едут мобильные зернохранилища от иностранных партнеров – Минагрополитики

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Украинские фермеры и раньше использовали временные хранилища зерна, сейчас в стране дефицит мощностей хранения из-за войны
Украинские фермеры и раньше использовали временные хранилища зерна, сейчас в стране дефицит мощностей хранения из-за войны
Фото: ag-bag.ua

Украина вскоре получит первую партию мобильных зернохранилищ, потребность в которых возникла из-за дефицита мощностей для хранения, вызванного временной оккупацией РФ части территорий и разрушения некоторых элеваторов. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С запросом о предоставлении Украине мобильных зернохранилищ министерство обратилось к правительствам США, Канады, Великобритании и ЕС. Первая партия уже плывет в Украину, сообщили в ведомстве.

Как пояснил замминистра Маркиян Дмитрасевич, такие хранилища – это "рукава" для временного хранения сельхозкультур, они представляют собой длинные полиэтиленовые мешки, которые можно хранить прямо на полях и в которые вмещается до 200 тыс. тонн зерна. Украинские фермеры использовали их и прежде. 

Дмитрасевич отметил, что из Канады и США Украина может получить также так называемые временные силусы или зерновые кольца. Они закрываются специальным тентом, сохраняющим зерно от воздействия окружающей среды. Один такой силус вмещает примерно 5 тыс. тонн зерновых.

По словам замминистра, уже сейчас многие украинские фермеры закупают мобильные зернохранилища, прежде всего рукава, для хранения зерна.

По данным Дмитрасевича, к началу полномасштабной войны в распоряжении украинских аграриев было примерно 75 млн тонн элеваторных мощностей. За время войны зернохранилища общей емкостью около 10 млн тонн оказались на временно оккупированных РФ территориях, были повреждены либо уничтожены в результате военных действий. Дефицит мощностей для хранения урожая к концу года может достигнуть от 10 до 15 млн тонн.

Украина в ходе весенне-полевых работ засеяла 13,4 млн га сельскохозяйственных земель. По прогнозам, ожидается получить урожай в 60 млн тонн зерновых и масличных культур, добавили в министерстве. 

Контекст:

По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Они также уничтожили несколько крупных хранилищ зерна

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Теги: дефицит, урожай, Министерство аграрной политики, фермеры, российские оккупанты, зерно
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