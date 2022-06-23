Конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет – МИД

В украинских портах заблокировано 22 тыс. тонн зерна, которое должно пойти на экспорт, говорил президент Фото: EPA

"Украина приветствует усилия генерального секретаря ООН для решения вопроса о вывозе зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты", – сказал он.

По словам Николенко, принципиальным элементом позиции Украины остаются вопросы безопасности.

Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего – "в ближайшие недели" – должны состояться четырехсторонние переговоры.