Конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет – МИД

"Украина приветствует усилия генерального секретаря ООН для решения вопроса о вывозе зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты", – сказал он.
По словам Николенко, принципиальным элементом позиции Украины остаются вопросы безопасности.
Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего – "в ближайшие недели" – должны состояться четырехсторонние переговоры.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в мае, что в портах заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Всего на элеваторах хранится сейчас 25 млн тонн зерна, которое должно пойти на экспорт, рассказывал он 20 июня.
По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. Кроме того, 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.