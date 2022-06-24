Глава МИД Германии обвинила Россию в создании продовольственного кризиса

Бербок считает, что уже в июле удастся наладить экспорт украинского зерна из Одесского порта Фото: EPA

Опасность голода, вызванная войной РФ против Украины и блокированием экспорта продуктов из Украины, нарастает "как опасная для жизни волна", заявила политик, тогда как Россия намеренно из этой волны "делает цунами".

Бербок раскритиковала РФ за попытки переложить вину за рост цен на продукты питания из-за продовольственного кризиса на других и подчеркнула, что именно правительство России несет "исключительную ответственность за это".

Она надеется, что уже в июле зерно можно будет экспортировать из Украины ежедневно. Для этого сейчас ведется поиск постоянных альтернативных маршрутов для вывоза продовольствия из заблокированного Одесского порта. Одной из возможностей для экспорта она видит сухопутный маршрут через Румынию и поставки по Дунаю.