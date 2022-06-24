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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии обвинила Россию в создании продовольственного кризиса

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Бербок считает, что уже в июле удастся наладить экспорт украинского зерна из Одесского порта
Бербок считает, что уже в июле удастся наладить экспорт украинского зерна из Одесского порта
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в "преднамеренном использовании голода в мире в качестве орудия войны". С таким заявлением 24 июня она выступила на конференции по безопасности пищевых продуктов в Берлине, сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

Опасность голода, вызванная войной РФ против Украины и блокированием экспорта продуктов из Украины, нарастает "как опасная для жизни волна", заявила политик, тогда как Россия намеренно из этой волны "делает цунами".

Бербок раскритиковала РФ за попытки переложить вину за рост цен на продукты питания из-за продовольственного кризиса на других и подчеркнула, что именно правительство России несет "исключительную ответственность за это".

Она надеется, что уже в июле зерно можно будет экспортировать из Украины ежедневно. Для этого сейчас ведется поиск постоянных альтернативных маршрутов для вывоза продовольствия из заблокированного Одесского порта. Одной из возможностей для экспорта она видит сухопутный маршрут через Румынию и поставки по Дунаю.

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего – "в ближайшие недели" – должны состояться четырехсторонние переговоры. Однако спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что никаких конкретных договоренностей по этому вопросу не достигнуто.

Теги: Россия, Германия, Венгрия, экспорт, кризис, транзит, голод, блокада, Европа, война России против Украины, конференция, Анналена Бербок, зерно
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