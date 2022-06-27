Британия выделит £10 млн на ремонт железнодорожных путей в Украине, чтобы вывозить зерно

В офисе Джонсона заявили, что продовольственный кризис требует "решения на международном уровне" Фото: EPA

Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить трансфер зерна, говорится в сообщении.

Из-за действий России, в частности блокады портов Украины, 47 млн человек во всем мире оказались "на грани гуманитарной катастрофы", отметили в офисе Джонсона, подчеркнув, что этот кризис будет иметь глобальные последствия и требует "скоординированного решения на международном уровне".