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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британия выделит £10 млн на ремонт железнодорожных путей в Украине, чтобы вывозить зерно

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В офисе Джонсона заявили, что продовольственный кризис требует "решения на международном уровне"
В офисе Джонсона заявили, что продовольственный кризис требует "решения на международном уровне"
Фото: EPA

Великобритания выделит до £10 млн ($12,28 млн) на ремонт украинских железных дорог, чтобы облегчить вывоз зерна. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба офиса премьер-министра Бориса Джонсона.

Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить трансфер зерна, говорится в сообщении.

Из-за действий России, в частности блокады портов Украины, 47 млн человек во всем мире оказались "на грани гуманитарной катастрофы", отметили в офисе Джонсона, подчеркнув, что этот кризис будет иметь глобальные последствия и требует "скоординированного решения на международном уровне". 

Контекст:

Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, отметили в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявлял заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Теги: Украина, Великобритания, экспорт, кризис, блокада, Борис Джонсон, саммит, пшеница, премьер-министр, зерно
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