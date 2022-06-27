Британия выделит £10 млн на ремонт железнодорожных путей в Украине, чтобы вывозить зерно

Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить трансфер зерна, говорится в сообщении.
Из-за действий России, в частности блокады портов Украины, 47 млн человек во всем мире оказались "на грани гуманитарной катастрофы", отметили в офисе Джонсона, подчеркнув, что этот кризис будет иметь глобальные последствия и требует "скоординированного решения на международном уровне".
Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, отметили в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявлял заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.