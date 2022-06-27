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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания будет делать анализ ДНК, чтобы находить вывезенное из Украины зерно на мировых рынках

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Генетическое исследование может определить происхождения урожая
Генетическое исследование может определить происхождения урожая
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании выделит £1,5 млн на генетическое тестирование, которое будет указывать на зерно, незаконно вывезенное из Украины Россией. Об этом говорится в официальном сообщении британского кабинета.

"Это позволило бы сдержать активность РФ и гарантировать, что Украина будет получать доход от зерна, которое она выращивает", – сказано в сообщении.

По словам министра охраны окружающей среды Джордж Юстиса, генетический анализ сможет предотвращать попадание украденного продовольствия на международный рынок.

"Наша страна является мировым лидером в области проверки происхождения зерна, то есть точного региона, в котором была выращена культура. Мы сделали это доступным и сейчас выделаем £1,5 млн для этой работы", – сказал он, комментируя решение правительства в интервью Sky News.

Контекст:

По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Теги: Украина, Великобритания, ДНК, железная дорога, экспорт, война России против Украины, зерно
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