Великобритания будет делать анализ ДНК, чтобы находить вывезенное из Украины зерно на мировых рынках

"Это позволило бы сдержать активность РФ и гарантировать, что Украина будет получать доход от зерна, которое она выращивает", – сказано в сообщении.

По словам министра охраны окружающей среды Джордж Юстиса, генетический анализ сможет предотвращать попадание украденного продовольствия на международный рынок.

"Наша страна является мировым лидером в области проверки происхождения зерна, то есть точного региона, в котором была выращена культура. Мы сделали это доступным и сейчас выделаем £1,5 млн для этой работы", – сказал он, комментируя решение правительства в интервью Sky News.