Великобритания будет делать анализ ДНК, чтобы находить вывезенное из Украины зерно на мировых рынках

"Это позволило бы сдержать активность РФ и гарантировать, что Украина будет получать доход от зерна, которое она выращивает", – сказано в сообщении.
По словам министра охраны окружающей среды Джордж Юстиса, генетический анализ сможет предотвращать попадание украденного продовольствия на международный рынок.
"Наша страна является мировым лидером в области проверки происхождения зерна, то есть точного региона, в котором была выращена культура. Мы сделали это доступным и сейчас выделаем £1,5 млн для этой работы", – сказал он, комментируя решение правительства в интервью Sky News.
По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 500 тыс. тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.