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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Постпред Украины при ООН: Весь мир должен поработать очень тяжело, чтобы украинские фермеры были мотивированы сеять и убирать зерно

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Россия блокирует экспорт украинского зерна морскими путями
Россия блокирует экспорт украинского зерна морскими путями
Фото: EPA

Мир нуждается в украинском зерне и поэтому должен работать над мотивацией для украинских аграриев продолжать его сеять. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Украинской правде", опубликованном 29 июня.

"Украинское зерно нужно миру, понимаете? Это еще весь мир должен поработать очень тяжело, чтобы украинские фермеры были мотивированы убирать это зерно, чтобы украинские фермеры были мотивированы сеять это зерно, иногда подрываясь на своих тракторах. У нас ведь не Северная Корея. У нас не может Верховная Рада или Министерство сельского хозяйства дать указание украинским фермерам: "Идите и сейте зерно на минном поле". Поэтому это мир должен думать и ломать голову, каким образом украинские фермеры должны продолжать мотивацию работать в поле. Поэтому здесь интерес мира если не больше, то по меньшей мере такой же, как и у Украины. И это ситуация, которая не может быть взмахом руки решена", – сказал он. 

Дипломат отметил, что наземные пути экспорта украинского зерна не могут быть полноценной альтернативой морским путям.

Кислица также рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерриш задействован в переговорах между Украиной, РФ и Турцией о возможности разблокирования украинских морских портов для экспорта зерна.

"Генеральный секретарь – и вы можете даже увидеть это из комментариев, которые делают и [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, и Офис президента – реально задействован и вовлечен лично. То есть даже не делегируя каким-то заместителям, работающим по этой теме ежедневно, он лично является частью очень сложных закулисных переговоров с Украиной, Турцией, Россией, цель которых – поиск путей разблокирования Одесского порта, в том числе для того, чтобы морским путем экспортировать украинское продовольствие, в частности зерно", – заявил постпред Украины при ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за военной агрессии РФ в украинских портах заблокированы десятки гражданских  и сотни грузовых судов, а также хранятся 25 млн тонн пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочей сельхозпродукции. За первые 22 дня лета Украина экспортировала 1,11 млн тонн зерна, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Открытие морских путей экспорта имеет решающее значение, так как железнодорожные перевозки через Польшу или в румынские порты не могут обеспечить нужных объемов.

Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию, в том числе с помощью переговоров с РФ при посредничестве Турции и ООН.

Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего должны состояться четырехсторонние переговоры.

В МИД Украины подчеркивали, что конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, урожай, Сергей Кислица, война России против Украины, Антониу Гутерриш, зерно
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