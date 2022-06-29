Постпред Украины при ООН: Весь мир должен поработать очень тяжело, чтобы украинские фермеры были мотивированы сеять и убирать зерно

"Украинское зерно нужно миру, понимаете? Это еще весь мир должен поработать очень тяжело, чтобы украинские фермеры были мотивированы убирать это зерно, чтобы украинские фермеры были мотивированы сеять это зерно, иногда подрываясь на своих тракторах. У нас ведь не Северная Корея. У нас не может Верховная Рада или Министерство сельского хозяйства дать указание украинским фермерам: "Идите и сейте зерно на минном поле". Поэтому это мир должен думать и ломать голову, каким образом украинские фермеры должны продолжать мотивацию работать в поле. Поэтому здесь интерес мира если не больше, то по меньшей мере такой же, как и у Украины. И это ситуация, которая не может быть взмахом руки решена", – сказал он.

Дипломат отметил, что наземные пути экспорта украинского зерна не могут быть полноценной альтернативой морским путям.

Кислица также рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерриш задействован в переговорах между Украиной, РФ и Турцией о возможности разблокирования украинских морских портов для экспорта зерна.

"Генеральный секретарь – и вы можете даже увидеть это из комментариев, которые делают и [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, и Офис президента – реально задействован и вовлечен лично. То есть даже не делегируя каким-то заместителям, работающим по этой теме ежедневно, он лично является частью очень сложных закулисных переговоров с Украиной, Турцией, Россией, цель которых – поиск путей разблокирования Одесского порта, в том числе для того, чтобы морским путем экспортировать украинское продовольствие, в частности зерно", – заявил постпред Украины при ООН.

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