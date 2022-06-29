В переговорах о разблокировании украинских портов настал момент истины – генсек ООН

Антониу Гутерриш заявил, что если украинские порты не будут разблокированы в ближайшее время, мир ждут тяжелые последствия Фото: EPA

Он проинформировал, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, рассказал Гутерриш.

Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.

Комментируя разговор с лидерами G7, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге 27 июня, что Гутерриш "дал им обновленную информацию [о переговорах]". Как сказал Дюжаррик, переговоры будут продолжаться "до достижения пакетной сделки".