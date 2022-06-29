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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В переговорах о разблокировании украинских портов настал момент истины – генсек ООН

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Антониу Гутерриш заявил, что если украинские порты не будут разблокированы в ближайшее время, мир ждут тяжелые последствия
Антониу Гутерриш заявил, что если украинские порты не будут разблокированы в ближайшее время, мир ждут тяжелые последствия
Фото: EPA

В переговорах о снятии блокады с украинских портов в Черном море наступил "момент истины". Как сообщает "Русская служба BBC News", об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 июня заявил лидерам G7 во время закрытой встречи.

Он проинформировал, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, рассказал Гутерриш.

Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.

Комментируя разговор с лидерами G7, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге 27 июня, что Гутерриш "дал им обновленную информацию [о переговорах]". Как сказал Дюжаррик, переговоры будут продолжаться "до достижения пакетной сделки".

Контекст:

Из-за военной агрессии РФ в украинских портах заблокированы десятки гражданских  и сотни грузовых судов, а также хранятся 25 млн тонн пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочей сельхозпродукции. За первые 22 дня лета Украина экспортировала 1,11 млн тонн зерна, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Открытие морских путей экспорта имеет решающее значение, так как железнодорожные перевозки через Польшу или в румынские порты не могут обеспечить нужных объемов.

Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию, в том числе с помощью переговоров с РФ при посредничестве Турции и ООН.

Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего должны состояться четырехсторонние переговоры.

В МИД Украины подчеркивали, что конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, война России против Украины, Антониу Гутерриш, кукуруза, зерно
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