В переговорах о разблокировании украинских портов настал момент истины – генсек ООН

Он проинформировал, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, рассказал Гутерриш.
Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.
Комментируя разговор с лидерами G7, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге 27 июня, что Гутерриш "дал им обновленную информацию [о переговорах]". Как сказал Дюжаррик, переговоры будут продолжаться "до достижения пакетной сделки".
Из-за военной агрессии РФ в украинских портах заблокированы десятки гражданских и сотни грузовых судов, а также хранятся 25 млн тонн пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочей сельхозпродукции. За первые 22 дня лета Украина экспортировала 1,11 млн тонн зерна, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Открытие морских путей экспорта имеет решающее значение, так как железнодорожные перевозки через Польшу или в румынские порты не могут обеспечить нужных объемов.
Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию, в том числе с помощью переговоров с РФ при посредничестве Турции и ООН.
Турецкое агентство Anadolu сообщило 22 июня, что Турция и Россия провели "позитивные" переговоры по украинскому зерну. Анкара планирует провести отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу, после чего должны состояться четырехсторонние переговоры.
В МИД Украины подчеркивали, что конкретных договоренностей о переговорах по разблокированию экспорта зерна из Украины пока нет.