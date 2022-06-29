Президент Индонезии призвал обеспечить беспрепятственный экспорт зерновых из Украины

Видодо (справа) заявил, что поддерживает усилия ООН по разблокировке экспорта зерна из Украины Фото: president.gov.ua

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить дальнейший беспрепятственный экспорт зерновых из Украины, чтобы были гарантии по безопасности всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить экспорт через украинские морские порты. Я поддерживаю усилия ООН по этому поводу", – сказал Видодо.

Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Зеленский принял приглашение Видодо "лично принять участие в саммите G20", отметив, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита". Кроме того, Украина и Индонезия договорились о введении безвизового режима между странами, рассказал Зеленский.

Видодо отметил, что Индонезия примет участие в восстановлении больниц в Киевской области.