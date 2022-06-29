Индонезия примет участие в восстановлении больниц в Киевской области – президент

Видодо сказал, что правительство Индонезии будет предоставлять помощь Украине медикаментами Фото: president.gov.ua

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы сделаем все возможное, чтобы правительство и наш индонезийский народ предоставляли помощь медикаментами и также приняли участие в восстановлении больниц в Киевской области", – сказал Видодо.

Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Зеленский принял приглашение Видодо "лично принять участие в саммите G20", отметив, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".

Кроме того, Украина и Индонезия договорились о введении безвизового режима между странами, рассказал Зеленский.

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