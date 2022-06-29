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Индонезия примет участие в восстановлении больниц в Киевской области – президент

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Видодо сказал, что правительство Индонезии будет предоставлять помощь Украине медикаментами
Видодо сказал, что правительство Индонезии будет предоставлять помощь Украине медикаментами
Фото: president.gov.ua

Индонезия готова принять участие в послевоенном восстановлении больниц в Киевской области.

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы сделаем все возможное, чтобы правительство и наш индонезийский народ предоставляли помощь медикаментами и также приняли участие в восстановлении больниц в Киевской области", – сказал Видодо.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1079388052670842/

Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Зеленский принял приглашение Видодо "лично принять участие в саммите G20", отметив, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".

Кроме того, Украина и Индонезия договорились о введении безвизового режима между странами, рассказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.

9 апреля Зеленский отмечал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявляла Венгрия.

Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.

Теги: Киев, Украина, Индонезия, правительство, Киевская область, помощь, Владимир Зеленский, Джоко Видодо, президент, больницы, визит, брифинг
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