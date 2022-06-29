Индонезия примет участие в восстановлении больниц в Киевской области – президент

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Мы сделаем все возможное, чтобы правительство и наш индонезийский народ предоставляли помощь медикаментами и также приняли участие в восстановлении больниц в Киевской области", – сказал Видодо.
Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.
Зеленский принял приглашение Видодо "лично принять участие в саммите G20", отметив, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".
Кроме того, Украина и Индонезия договорились о введении безвизового режима между странами, рассказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.
9 апреля Зеленский отмечал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.
В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявляла Венгрия.
Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.