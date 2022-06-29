Украина и Индонезия договорились о безвизе – Зеленский

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Рад сообщить о нашей договоренности ввести безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения – для экономики, для социального развития, для связей между людьми", – сказал Зеленский.
Он отметил, что обсудил с Видодо вопросы послевоенного восстановления Украины.
"Я приглашаю государство Индонезия и индонезийские компании, специалистов присоединиться к этому масштабному экономическому проекту. Наибольшему экономическому проекту в Европе нашего времени", – подчеркнул Зеленский.
Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.
После визита в Украину и встречи с Зеленским Видодо отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня, сообщается на сайте Кремля.
Зеленский принял приглашение Видодо "лично принять участие в саммите G20", отметив, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".
Ранее, 27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит G20.
Как сообщается на сайте МИД Украины, в настоящее время разрешенный срок безвизового пребывания украинцев в Индонезии составляет: до 30 дней (по дипломатическому паспорту, служебному паспорту); до 30 дней для поездок с целью туризма, посещения семьи или друзей, культурного/научного обмена, поездок по служебным делам, транзитного следования (по паспорту гражданина Украины для выезда за границу).