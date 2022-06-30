Греция готова предоставить суда для экспорта зерна из Украины

"Греция объявила о готовности дать суда для экспорта по морю. Другие союзники также предпринимают дипломатические усилия, чтобы корабли могли перевозить пшеницу и другое продовольствие", – сказал он.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также в Мадриде заявил, что его страна "должна сыграть особую роль в этих усилиях, поскольку она контролирует крупнейший в мире торговый флот".

"Греция в очередной раз предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринятых под эгидой ООН, для того, чтобы зерно, скопившееся в настоящее время в Украине, в первую очередь в Одессе, можно было вывезти и, в конечном итоге, оно попало в страны, которые в нем нуждаются", – приводит слова главы правительства Greek reporter.