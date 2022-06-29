Россия пытается переложить на Запад ответственность за блокирование экспорта зерна из Украины – глава Мюнхенской конференции по безопасности

Хойсген: Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов Фото: EPA

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Хойсген отметил, что есть некоторые страны, которые верят российской пропаганде о том, что санкции против России якобы препятствуют экспорту зерна из Украины.

"Они соглашаются с российским нарративом, что обеспечение продовольствием мира невозможно из-за санкций, введенных Западом. Это вещь, в которую многие верят", – сказал он.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что необходимо бороться с этим нарративом и четко заявлять, что именно Россия блокирует возможности Украины экспортировать свое зерно.

Он также заявил о необходимости донести до общественности, что России можно и нужно противостоять, и сказал, что работает над этим.

"Мы способны противостоять России, и мы и дальше будем присылать оружие Украине, будем бороться за свободу, в том числе за свою, за независимость Украины и за нашу независимость от энергоресурсов России. Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов. Мы уверены, что Россия терпит поражение", – резюмировал Хойсген.

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