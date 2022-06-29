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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается переложить на Запад ответственность за блокирование экспорта зерна из Украины – глава Мюнхенской конференции по безопасности

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Хойсген: Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов
Хойсген: Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов
Фото: EPA

Россия пытается переложить на Запад ответственность за собственные действия, которые делают невозможным экспорт зерна из Украины через морские порты, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постпред Германии при ООН (2017–2020) Кристоф Хойсген.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine. 

Хойсген отметил, что есть некоторые страны, которые верят российской пропаганде о том, что санкции против России якобы препятствуют экспорту зерна из Украины.

"Они соглашаются с российским нарративом, что обеспечение продовольствием мира невозможно из-за санкций, введенных Западом. Это вещь, в которую многие верят", – сказал он.

Глава  Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что необходимо бороться с этим нарративом и четко заявлять, что именно Россия блокирует возможности Украины экспортировать свое зерно.

Он также заявил о необходимости донести до общественности, что России можно и нужно противостоять, и сказал, что работает над этим. 

"Мы способны противостоять России, и мы и дальше будем присылать оружие Украине, будем бороться за свободу, в том числе за свою, за независимость Украины и за нашу независимость от энергоресурсов России. Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов. Мы уверены, что Россия терпит поражение", – резюмировал Хойсген.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но это требует "снятия санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: продукты, экспорт, блокада, война России против Украины, Кристоф Хойсген, море, Киевский форум по безопасности, зерно
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