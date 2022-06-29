Россия пытается переложить на Запад ответственность за блокирование экспорта зерна из Украины – глава Мюнхенской конференции по безопасности

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.
Хойсген отметил, что есть некоторые страны, которые верят российской пропаганде о том, что санкции против России якобы препятствуют экспорту зерна из Украины.
"Они соглашаются с российским нарративом, что обеспечение продовольствием мира невозможно из-за санкций, введенных Западом. Это вещь, в которую многие верят", – сказал он.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что необходимо бороться с этим нарративом и четко заявлять, что именно Россия блокирует возможности Украины экспортировать свое зерно.
Он также заявил о необходимости донести до общественности, что России можно и нужно противостоять, и сказал, что работает над этим.
"Мы способны противостоять России, и мы и дальше будем присылать оружие Украине, будем бороться за свободу, в том числе за свою, за независимость Украины и за нашу независимость от энергоресурсов России. Я уверен, что мы все победим, и у России нет шансов. Мы уверены, что Россия терпит поражение", – резюмировал Хойсген.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина поставляла 10% мировой пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт.
По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но это требует "снятия санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.