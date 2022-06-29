Замгенсекретаря НАТО: С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить

Об этом он сказал в специальном видеообращении к Киевскому форуму по безопасности, которое транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", – сказал Джоанэ.

Он отметил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение, и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине. Так и произошло – НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине.

"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасных коммуникаций и топлива", – отметил Джоанэ.

В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.

"Например, мы поможем Украине перейти от военной техники советского времени на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также обороноспособность и институты безопасности", – добавил Джоанэ.

Он также заявил, что российские попытки устрашения не действуют и "двери НАТО остаются открытыми" для Украины.

В стратегической концепция НАТО 2022 года, принятой на саммите, говорится, что члены Альянса "подтверждают решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", а также будут усиливать практическую поддержку стран, которые стремятся стать членами НАТО, "для продвижения их евроатлантических устремлений".