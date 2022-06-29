Замгенсекретаря НАТО: С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить

Об этом он сказал в специальном видеообращении к Киевскому форуму по безопасности, которое транслировал в YouTube фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.
Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".
"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", – сказал Джоанэ.
Он отметил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение, и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине. Так и произошло – НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине.
"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасных коммуникаций и топлива", – отметил Джоанэ.
В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.
"Например, мы поможем Украине перейти от военной техники советского времени на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также обороноспособность и институты безопасности", – добавил Джоанэ.
Он также заявил, что российские попытки устрашения не действуют и "двери НАТО остаются открытыми" для Украины.
В стратегической концепция НАТО 2022 года, принятой на саммите, говорится, что члены Альянса "подтверждают решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", а также будут усиливать практическую поддержку стран, которые стремятся стать членами НАТО, "для продвижения их евроатлантических устремлений".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.
Президент Владимир Зеленский выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.