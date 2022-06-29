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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Cтолтенберг ответил, может ли Украина рассчитывать на вступление в НАТО, как Швеция и Финляндия – без ПДЧ

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Столтенберг: Конечно же, двери НАТО остаются открытыми
Столтенберг: Конечно же, двери НАТО остаются открытыми
Фото: ЕРА

Страны НАТО сейчас сосредоточены на поддержке Украины, против которой ведет войну Российская Федерация. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Мадриде 29 июня, расшифровку приводит сайт Альянса.

В саммите по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Столтенберга спросили о реакции в зале и о том, каким будет послание Альянса украинцам. 

"Как вы думаете, сможет ли Украина потом, когда эта война закончится, вступить в НАТО, как Швеция и Финляндия, без плана действий по членству?" – спросила украинская журналистка Ирина Сомер. 

Столтенберг ответил, что послание лидеров НАТО Украине сегодня было "очень сильным выражением поддержки". 

"И это не только выражение поддержки, но фактически они объявили о дополнительных системах, оружии, оборудовании, которые союзники, союзники по НАТО сейчас поставляют Украине. Германия сделала заявления, Норвегия сделала заявления, и другие страны сделали заявления о дополнительной поддержке, военной поддержке Украине. Нидерланды также сделали заявление о поставках тяжелых вооружений в Украину. Так что отчасти это то, что мы делаем, это послание на словах, но также и на деле", – сказал он. 

Страны НАТО готовы поддерживать Украину в длительной перспективе, продолжил генсек НАТО.

"Войны непредсказуемы, но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. И это также было четкое послание всем нам в этом зале от президента Зеленского, и наш ответ был: "Да, мы готовы". Потому что они борются за свою независимость. Но они также борются за ценности, которые важны для НАТО, основополагающие для НАТО: суверенитет и территориальная целостность каждого государства. И поэтому это имеет значение для нашей безопасности", – добавил он. 

Столтенберг, отвечая на этот же вопрос, высказал мнение, что война России против Украины "на определенном этапе" закончится за столом переговоров. 

"Однако важно, чтобы Украина смогла получить соглашение на своих условиях, приемлемых для Украины. И поэтому мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут достичь за столом переговоров, и их силой на поле боя, и поэтому наше внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы поддержать их на поле боя с помощью различных видов летальной и нелетальной поддержки. Именно на этом мы сосредоточились. И конечно же, сегодня мы продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми. И мы также подтверждаем принятое в Бухаресте решение о членстве Украины", – добавил он. 

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". 

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса. 

Зеленский выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. 

"Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, саммит НАТО, ПДЧ
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