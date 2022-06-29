Cтолтенберг ответил, может ли Украина рассчитывать на вступление в НАТО, как Швеция и Финляндия – без ПДЧ

В саммите по видеосвязи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Столтенберга спросили о реакции в зале и о том, каким будет послание Альянса украинцам.

"Как вы думаете, сможет ли Украина потом, когда эта война закончится, вступить в НАТО, как Швеция и Финляндия, без плана действий по членству?" – спросила украинская журналистка Ирина Сомер.

Столтенберг ответил, что послание лидеров НАТО Украине сегодня было "очень сильным выражением поддержки".

"И это не только выражение поддержки, но фактически они объявили о дополнительных системах, оружии, оборудовании, которые союзники, союзники по НАТО сейчас поставляют Украине. Германия сделала заявления, Норвегия сделала заявления, и другие страны сделали заявления о дополнительной поддержке, военной поддержке Украине. Нидерланды также сделали заявление о поставках тяжелых вооружений в Украину. Так что отчасти это то, что мы делаем, это послание на словах, но также и на деле", – сказал он.

Страны НАТО готовы поддерживать Украину в длительной перспективе, продолжил генсек НАТО.

"Войны непредсказуемы, но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. И это также было четкое послание всем нам в этом зале от президента Зеленского, и наш ответ был: "Да, мы готовы". Потому что они борются за свою независимость. Но они также борются за ценности, которые важны для НАТО, основополагающие для НАТО: суверенитет и территориальная целостность каждого государства. И поэтому это имеет значение для нашей безопасности", – добавил он.

Столтенберг, отвечая на этот же вопрос, высказал мнение, что война России против Украины "на определенном этапе" закончится за столом переговоров.

"Однако важно, чтобы Украина смогла получить соглашение на своих условиях, приемлемых для Украины. И поэтому мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего они могут достичь за столом переговоров, и их силой на поле боя, и поэтому наше внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы поддержать их на поле боя с помощью различных видов летальной и нелетальной поддержки. Именно на этом мы сосредоточились. И конечно же, сегодня мы продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми. И мы также подтверждаем принятое в Бухаресте решение о членстве Украины", – добавил он.