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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Профессор Кембриджа: В последний раз когда Москва использовала еду как оружие, в Украине погибло 4 млн человек

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Маттингли: В разгар Голодомора, в марте 1933 года, партийные руководители советской Украины писали Сталину, что "голод еще не преподал урок украинским колхозникам"
Маттингли: В разгар Голодомора, в марте 1933 года, партийные руководители советской Украины писали Сталину, что "голод еще не преподал урок украинским колхозникам"
Фото: ЕРА

Цели Голодомора 1932–1933 годов и нынешней войны похожи: поставить Украину, а также другие страны под контроль России. Об этом пишет британский историк украинского происхождения из Кембриджского университета Дарья Маттингли в статье для CNN.

"Как исследователь Голодомора я вижу много параллелей. Задолго до того, как появились НАТО или Путин, российские правители подавляли сопротивление советской власти в украинских селах. Аннексия Крыма, конфликт на Донбассе, а теперь и тотальная война, где еда используется как оружие, точно вписываются в эту картину", – говорится в статье. 

Историк сопоставляет, что сегодня на оккупированных территориях, как и во время Голодомора, оккупанты воруют зерно и оборудование у фермеров. Геноцид в исполнении советской власти, по ее мнению, ничем не отличается от нынешнего.

"Непокорная Украина представляла экзистенциальную угрозу советскому проекту. Если бы коллективизация здесь не удалась, ее примеру могли бы последовать и другие регионы СССР. Если Украина победит сейчас, соседние страны тоже бросят вызов авторитету Москвы, отсюда такая жестокость. В разгар Голодомора, в марте 1933 года, партийные руководители советской Украины писали Сталину, что "голод еще не преподал урок украинским колхозникам", – пишет Маттингли.

"Много раз я слышала рассказ о том, как моя бабушка с братьями и сестрами ели дикий щавель, а зерно, собранное в ее деревне, осталось гнить на вокзале. В последний раз когда Москва использовала еду как оружие в Украине, погибло 4 млн человек", – продолжает автор.

"Но ситуация должна измениться! Сегодня Украина имеет свое государство, профессиональную армию, гражданское общество и – главное – международную поддержку. Какие бы эвфемизмы ни использовал Кремль, правду скрыть невозможно, она всегда выходит наружу, как это было с Голодомором. Сухари, которые у меня всегда есть в запасе, напоминают мне о том, что пережила моя бабушка, и о том, что ее история никогда не должна повториться",– приходит к выводу историк.

Теги: Владимир Путин, Иосиф Сталин, СССР, оккупация, хлеб, Голодомор, жертвы, война России против Украины, Кембриджский университет, зерно
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