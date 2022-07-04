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Премьер Швеции передала Зеленскому копию письма Карла ХII о признании независимым государством Запорожской Сечи

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Андерссон передала Зеленскому копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году
Андерссон передала Зеленскому копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским передала копию письма шведского короля Карла ХII, в котором Запорожская Сечь признается независимым государством.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году... Король Карл ХII… написал письмо по поводу Пилипа Орлика. Он там дает указания шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство. Чтобы не было притеснений от московского царя, – сказала Андерссон. – Я думаю, что это хорошо укладывается в современный контекст... Прошло 300 лет, и мы видим, что одни из успешных наших проектов в Украине – муниципальное самоуправление и также демократические процессы в стране".

Зеленский в ходе брифинга зачитал фрагмент документа.

"…Быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех казаков во всей Украине, войску Запорожскому при нынешнем полководце Пилипу Орлику вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее прежние границы. Чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя", – процитировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/746732416371961/

Контекст:

Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. "Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила по итогам поездки Андерссон.

В Киеве Андерссон провела переговоры с Зеленским. По словам премьера, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.

По итогам встречи Зеленский и Андерссон согласовали совместное заявление – первый документ в истории двухсторонних отношений между странами.

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