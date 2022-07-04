"Первый документ в истории двухсторонних отношений". Зеленский и премьер Швеции согласовали совместное заявление

В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для Швеции и Украины, сказал на совместном брифинге с Андерссон Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом на брифинге по итогам встречи в Киеве заявил Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Это первый документ в истории двухсторонних отношений между странами. В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обеих стран. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, сотрудничества в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Швецию за поддержку курса по присоединению Украины к ЕС в будущем.

Стороны обсудили также разработку усиленных санкций против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Зеленский поздравил Швецию и Андерссон в частности с историческим решением о вступлении страны в НАТО по ускоренной процедуре.

"Украина приняла к сведению это решение и эту процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности", – подчеркнул президент.