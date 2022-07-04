"Первый документ в истории двухсторонних отношений". Зеленский и премьер Швеции согласовали совместное заявление

Об этом на брифинге по итогам встречи в Киеве заявил Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Это первый документ в истории двухсторонних отношений между странами. В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обеих стран. Это касается, в частности, оборонного сотрудничества, сотрудничества в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил Швецию за поддержку курса по присоединению Украины к ЕС в будущем.
Стороны обсудили также разработку усиленных санкций против РФ из-за ее вторжения в Украину.
Зеленский поздравил Швецию и Андерссон в частности с историческим решением о вступлении страны в НАТО по ускоренной процедуре.
"Украина приняла к сведению это решение и эту процедуру. Мы поддерживаем ваш выбор коллективных гарантий безопасности", – подчеркнул президент.
Андерссон приехала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. "Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", – отметила по итогам поездки Андерссон.
В Киеве Андерссон провела переговоры с Зеленским. По словам премьера, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.