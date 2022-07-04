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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возглавлять послевоенное восстановление Украины будет Великобритания – МИД

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The Ukraine Recovery Conference 2023 пройдет в Великобритании
The Ukraine Recovery Conference 2023 пройдет в Великобритании
Фото: ЕРА

Великобритания занимает лидерские позиции в поддержке Украины во время войны и продолжит лидировать в ее послевоенной реконструкции и развитии, об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте ведомства.

Выступая на Конференции по восстановлению Украины The Ukraine Recovery Conference (URC2022), которая проходит в Лугано (Швейцария), глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что возрождение страны после агрессивной войны против России станет символом победы демократии над автократией.

"Это покажет Путину, что его попытки разрушить Украину только создали более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию", –  считает министр иностранных дел.

В 2023 году конференцию будет принимать Великобритания, она возглавит наблюдательный совет по восстановлению и откроет для этого специальный офис в Лондоне.

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что реконструкцией и восстановлением Украины будет руководить сама Украина. Великобритания, в свою очередь, намерена обеспечить финансовую помощь для победы в войне и для поддержания украинской экономики.

Правительство Британии обещает поощрять компании делиться опытом и инвестициями, используя свое влияние в международных финансовых учреждениях, в том числе в Европейском банке реконструкции и развития, для предоставления финансовой помощи и кредитных гарантий. Также среди ключевых направлений плана – восстановление жилья и инфраструктуры, разрушенных "варварством России". 

"Мы поддержим усилия Украины по углублению демократии, продвижению модернизации и реформ, в том числе в области верховенства права, антикоррупционных механизмов, прозрачных процессов закупок и электронного правительства, чтобы Украина восстанавливалась как технологическое государство ХХI века", – сказано в заявлении МИД страны.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси.

По данным Института мировой экономики, она занимает второе место (после США) по объемам военных поставок для украинской армии.

"Великобритания – наш настоящий друг и стратегический партнер. Ценим последовательную лидерскую поддержку Украины в противодействии российской агрессии", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter после объявления о том, что Великобритания предоставит Украине военную помощь еще на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Об этом на саммите в Мадриде 30 июня сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Теги: Великобритания, инвестиции, Лондон, Швейцария, МИД Великобритании, война России против Украины, разрушения, Лиз Трасс, Лугано, восстановление
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