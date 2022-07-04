Возглавлять послевоенное восстановление Украины будет Великобритания – МИД

Выступая на Конференции по восстановлению Украины The Ukraine Recovery Conference (URC2022), которая проходит в Лугано (Швейцария), глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что возрождение страны после агрессивной войны против России станет символом победы демократии над автократией.

"Это покажет Путину, что его попытки разрушить Украину только создали более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию", – считает министр иностранных дел.

В 2023 году конференцию будет принимать Великобритания, она возглавит наблюдательный совет по восстановлению и откроет для этого специальный офис в Лондоне.

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что реконструкцией и восстановлением Украины будет руководить сама Украина. Великобритания, в свою очередь, намерена обеспечить финансовую помощь для победы в войне и для поддержания украинской экономики.

Правительство Британии обещает поощрять компании делиться опытом и инвестициями, используя свое влияние в международных финансовых учреждениях, в том числе в Европейском банке реконструкции и развития, для предоставления финансовой помощи и кредитных гарантий. Также среди ключевых направлений плана – восстановление жилья и инфраструктуры, разрушенных "варварством России".

"Мы поддержим усилия Украины по углублению демократии, продвижению модернизации и реформ, в том числе в области верховенства права, антикоррупционных механизмов, прозрачных процессов закупок и электронного правительства, чтобы Украина восстанавливалась как технологическое государство ХХI века", – сказано в заявлении МИД страны.