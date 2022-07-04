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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объем военной помощи Украине от США в два раза больше, чем от всех остальных стран, вместе взятых – Институт мировой экономики

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США главный союзник Украины в войне с РФ
США – главный союзник Украины в войне с РФ
Фото: ЕРА

США обязалось предоставить Украине военной помощи в противостоянии с Россией на $25 млрд, что вдвое превышает суммарные планы всех остальных стран, оказывающих поддержку. Об этом свидетельствуют расчеты, опубликованные на сайте Кильского института мировой экономики (Institut für Weltwirtschaft, IfW).

На втором месте – Великобритания, $ 2,6 млрд. Авторы уточняют, что эта сумма указывается без нового транша поддержки в $1,2 млрд, о котором было объявлено 30 июня.

На третьем месте – Польша, $1,8 млрд, на четвертом – Германия – $1,5.

Объем помощи остальных стран, таких как Канада, Норвегия, Чехия и Греция, не превышает $1 млрд.

Скрин: ifw-kiel.de
Скрин: ifw-kiel.de

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.

О новом пакете оборонной помощи для Украины Байден объявил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Теги: США, Германия, Чехия, Польша, Великобритания, Канада, военная помощь, война России против Украины
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