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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

США готовы дать всю необходимую помощь, чтобы Украина победила – представитель Госдепа

 
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Андреа Калан: Мы видим, что жестокость России не прекращается, а наоборот усиливается. Мы намерены усиливать нашу помощь тоже
Андреа Калан: Мы видим, что жестокость России не прекращается, а наоборот – усиливается. Мы намерены усиливать нашу помощь тоже
Скриншот: UATV Channel / YouTube

США намерены усиливать военную помощь Украине и поддерживать страну столько, сколько будет нужно. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Она рассказала, что потребности Вооруженных сил Украины меняются, Вашингтон и Киев находятся "в тесном контакте", чтобы знать, что нужно конкретный момент украинским военным. 

"И мы готовы помогать и дальше. К сожалению, мы видим, что жестокость России не прекращается, а наоборот – усиливается. Мы намерены усиливать нашу помощь тоже", – добавила Калан.  

Президент США Джо Байден настроен решительно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины, продолжила она

"Да. Президент Байден часто и громко говорит, что он готов, США готовы делать все возможное и предоставлять помощь долго, давать столько, сколько нужно, чтобы Украина могла победить, чтобы положить конец войне и чтобы эффективно бороться с агрессией, которая была начата из-за агрессии одного человека – из-за Путина", – подчеркнула Калан. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде говорил 30 июня, что США за период с 24 февраля предоставили Украине военной помощи почти на $7 млрд. С 2014 года США выделили более $8,8 млрд на помощь в области безопасности Украины. 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, Джо Байден, вооружение, военная помощь, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, Андреа Калан
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