Итальянская полиция не пропустила три тягача с гаубицами PzН 2000, направлявшимися в Украину – СМИ

Машины были остановлены на выезде с автомагистрали Салерно – Казерта из-за того, что у тягачей и полуприцепов компании-перевозчика отсутствовало регистрационное удостоверение и истек срок техосмотра. Кроме того, один из водителей не имел права управлять таким видом транспорта, говорится в сообщении.

Три из пяти гаубиц были отправлены назад в Персано для смены тягачей. Две другие машины, прошедшие проверку, продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину, пишет издание.

Ссылаясь на справку министерства обороны, авторы публикации говорят, что указанные PzН 2000 направляются на учения, запланированные на период с 6-го по 24 июля на немецком полигоне Графенвер.

Это многонациональные учения под руководством 56-го артиллерийского командования армии США в Европе, пишет Il Mattino. После них орудия будут отправлены в Украину.