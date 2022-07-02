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Итальянская полиция не пропустила три тягача с гаубицами PzН 2000, направлявшимися в Украину – СМИ

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Пять машин Рzh 2000 предназначены для передачи украинским вооруженным силам
Пять машин Рzh 2000 предназначены для передачи украинским вооруженным силам
Фото: ЕРА

Три из пяти предназначенных для Украины гаубиц Panzerhaubitze 2000 были задержаны дорожной полицией Неаполя (Италия) при перевозке с военной базы Персано. Об этом сообщает итальянское издание Il Mattino.

Машины были остановлены на выезде с автомагистрали Салерно – Казерта из-за того, что у тягачей и полуприцепов компании-перевозчика отсутствовало регистрационное удостоверение и истек срок техосмотра. Кроме того, один из водителей не имел права управлять таким видом транспорта, говорится в сообщении.

Три из пяти гаубиц были отправлены назад в Персано для смены тягачей. Две другие машины, прошедшие проверку, продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину, пишет издание.

Ссылаясь на справку министерства обороны, авторы публикации говорят, что указанные PzН 2000 направляются на учения, запланированные на период с 6-го по 24 июля на немецком полигоне Графенвер.

Это многонациональные учения под руководством 56-го артиллерийского командования армии США в Европе, пишет Il Mattino. После них орудия будут отправлены в Украину.

Контекст:

О получении первой партии PzH 2000 министр обороны Украины Алексей Резников сообщал 21 июня.

22 июня Ламбрехт сообщила, что в Украину доставили 12 САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть гаубиц этого типа. Об этом 28 июня в Мадриде (Испания) сообщили министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Теги: Германия, Италия, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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