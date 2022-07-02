The Wall Street Journal: Американские HIMARS меняют баланс сил на фронте в пользу Украины

По словам члена одного из экипажей РСЗО, с которым поговорило издание, установки работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками.

Каждая цель тщательно отбирается, поскольку одна ракета HIMARS стоит $155 тыс. Пока что ВСУ сосредоточены на штабах армии оккупантов, складах вооружений и казармах, пишет WSJ.

Если стрельбу ведут несколько машин, то всегда с разных мест расположения. Собеседник издания рассказывает, что ввод координат целей и запуск ракет занимает меньше минуты, а после удара HIMARS на большой скорости покидает позицию.

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять россиянам палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного", – отметил он.