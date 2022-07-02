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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Wall Street Journal: Американские HIMARS меняют баланс сил на фронте в пользу Украины

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ВСУ уже используют HIMARS
ВСУ уже используют HIMARS
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины начали применять на востоке страны реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, предоставленные американскими партнерами. Новое оружие позволяет наносить более сильные и точные удары, что меняет баланс сил на фронте в пользу Украины пишет The Wall Street Journal.

По словам члена одного из экипажей РСЗО, с которым поговорило издание, установки работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками.

Каждая цель тщательно отбирается, поскольку одна ракета HIMARS стоит $155 тыс. Пока что ВСУ сосредоточены на штабах армии оккупантов, складах вооружений и казармах, пишет WSJ.

Если стрельбу ведут несколько машин, то всегда с разных мест расположения. Собеседник издания рассказывает, что ввод координат целей и запуск ракет занимает меньше минуты, а после удара HIMARS на большой скорости покидает позицию.

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять россиянам палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного", – отметил он.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.

США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Теги: вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины, HIMARS
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