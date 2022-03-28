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Более $3 млрд, которые Украина получила от партнеров, уже направлены в бюджет – Минфин

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Марченко: Сегодня мы ведем переговоры по поддержке на общую сумму до &euro;6 млрд
Марченко: Сегодня мы ведем переговоры по поддержке на общую сумму до €6 млрд
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Более $3 млрд, которые Украина получила от партнеров, уже направлены в бюджет страны. Об этом в опубликованном 28 марта интервью LB.ua заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сегодня мы ведем переговоры по поддержке на общую сумму до €6 млрд. Это и кредитная поддержка, и грантовая поддержка. Что уже получили – начали сотрудничество с МВФ через механизмы скорой финансовой помощи Rapid Financing Instrument, где получили $1,4 млрд, и они сейчас на счетах в казначействе. Также у нас есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на €1,2 млрд. И уже по ней получили €600 млн двумя траншами по €300 млн. Ведем консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития Development Policy Loan (DPL) на €312 млн. И сейчас Всемирный банк и страны-партнеры создают трастфонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Швеция, в частности, на $50 млн готова предоставить гарантии, Нидерланды – $89 млн, Австрия – $10 млн", – сказал министр.

По его словам, также ведутся переговоры с правительством Японии. Начальная сумма кредитов – $100 млн, при этом есть возможность увеличить ее.

"Европейский инвестиционный банк скорректировал свои проекты поддержки бюджета на сумму €668 млн, из которых €400 млн мы уже получили и имеем на счетах в бюджете. С Германией говорим о двух кредитных программах, в общей сложности на $150 млн. Подписали меморандум на первую и ожидаем поступления средств. Франция – переговоры о кредите на €300 млн. Канада анонсировала кредитную программу на 500 млн канадских долларов и Великобритания – $500 млн. Это то, что мы видим сегодня в плане кредитов. Среди грантов особо нужно выделить правительство Италии, которое в первые дни войны предоставило нам грантовую помощь в размере €10 млн. Грантовую помощь также ожидаем от Британии, Дании, Латвии, Литвы, Исландии и ЕС. Общая сумма грантов, которую мы видим, – около €360 млн", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что Украина также активно сотрудничает с США. Американская сторона еще до войны анонсировала возможность предоставления гарантий на $1 млрд.

Контекст:

Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования в конце февраля, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России. 

О предоставлении Украине финансовой помощи в связи с вторжением объявили ряд стран, в том числе СШАВеликобританияЯпония, а также Евросоюз.

Теги: Украина, инвестиции, Европейский инвестиционный банк, кредиты, война России против Украины, финансирование, Сергей Марченко, сотрудничество, Минфин
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