Славянск снова подвергся массированному обстрелу РФ. Горит центральный рынок, есть погибший и раненые – глава ВГА

Он написал, что россияне обстреливают центр города и северный район, и призвал жителей Славянска оставаться в укрытиях.

Менее чем через час Лях сообщил о предварительных последствиях обстрела.

"Результаты обстрелов: горит центральный рынок. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту. Предварительно – один погибший и семь раненых. Размер ущерба уточняется", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения. 3 июля оккупанты массировано обстреляли Славянск из РСЗО. Лях заявлял, что погибли шесть человек, ранены 15.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.