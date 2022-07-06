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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили штурм оккупантов в районе Долины и нанесли им значительные потери в районе Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки – Генштаб

Украинские военные остановили наступление войск РФ в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины
Украинские военные остановили наступление войск РФ в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов в районе Долины Донецкой области, в районе Новолуганского они также успеха не имели и отошли, в районе Луганского ведут наступление. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ 6 июля в Facebook.

"На славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки.

"Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григорьевка. Оккупанты отошли. На бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты пытаются провести перегруппировку, добавили в пресс-центре.

"Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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