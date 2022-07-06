Данилов: Задачи Путина не изменились – уничтожить государственность Украины, ее высшее руководство

"Продолжается война, и она еще будет определенный период времени, и она не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач. Задача простая – это уничтожение нашего государства, и других задач у [президента России Владимира] Путина нет", – сказал он.

Секретарь СНБО считает, что российское руководство в войне против Украины не ограничится захватом Луганской, Донецкой областей, а также части юга Украины.

"Это все – заблуждение, таких планов у них нет. У них план один – уничтожение полностью нашего государства, нашей государственности, высшего военно-политического руководства нашей страны и всех украинцев, которые заботятся о независимости нашей страны. Такая задача", – заявил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)