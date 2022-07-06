Данилов о России: Там почти нет населения, подавляющее большинство – это рабы

"К большому сожалению, там почти нет населения. Подавляющее большинство – это рабы, которые признают рабскую цель существования, они с этим соглашаются. Это то, что отличает нас от россиян", – сказал он.
Рассуждая о будущем России в контексте ее вторжения в Украину, секретарь СНБО отметил, что угрозы для Украины не прекратятся и после ухода президента России Владимира Путина.
"Я считаю, что это ошибочное представление, что если не будет Путина – что-то изменится в пользу нашей страны. Там таких путиных очень много, их на сегодняшний день уже сотни – 85 человек, которые управляют полностью на сегодняшний день страной Российская Федерация, – любой из них – Путин", – объяснил Данилов.
По его словам, в их числе есть только семь человек "более либерального толка".
"Но их семь. А остальные – это сплошной Путин, и даже если он уйдет – а рано или поздно это произойдет – это не значит, что мы должны хлопать в ладоши от того, что все закончилось. Нет, может быть еще хуже", – считает Данилов.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.