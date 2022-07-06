Данилов о России: Там почти нет населения, подавляющее большинство – это рабы

"К большому сожалению, там почти нет населения. Подавляющее большинство – это рабы, которые признают рабскую цель существования, они с этим соглашаются. Это то, что отличает нас от россиян", – сказал он.

Рассуждая о будущем России в контексте ее вторжения в Украину, секретарь СНБО отметил, что угрозы для Украины не прекратятся и после ухода президента России Владимира Путина.

"Я считаю, что это ошибочное представление, что если не будет Путина – что-то изменится в пользу нашей страны. Там таких путиных очень много, их на сегодняшний день уже сотни – 85 человек, которые управляют полностью на сегодняшний день страной Российская Федерация, – любой из них – Путин", – объяснил Данилов.

По его словам, в их числе есть только семь человек "более либерального толка".

"Но их семь. А остальные – это сплошной Путин, и даже если он уйдет – а рано или поздно это произойдет – это не значит, что мы должны хлопать в ладоши от того, что все закончилось. Нет, может быть еще хуже", – считает Данилов.