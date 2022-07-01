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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: На Змеином у россиян были мощные позиции радиоразведки, сейчас ни одного оккупанта там нет

Данилов подчеркнул, что Змеиный стратегически важный для Украины объект
Данилов подчеркнул, что Змеиный – стратегически важный для Украины объект
Фото: ЕРА

До освобождения острова Змеиный от российских оккупантов у захватчиков там были мощные позиции радиоразведки. Об этом 30 июня в эфире проекта "Говорить великий Львів" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"То, как трактуют сейчас в РФ, что они якобы ушли "по доброй воле", это вовсе не соответствует действительности. На самом деле, их оттуда выбила наша тяжелая артиллерия, наши Вооруженные силы, всеми средствами, которые только возможны, нанесли дважды удары. Там прятаться негде, и они вынуждены были бежать", – подчеркнул Данилов.

По его словам, Змеиный – стратегически важный для Украины объект.

"С этого объекта они вели наблюдение за Одесской областью, за Бессарабией, того, что касается Приднестровья. Они имели очень мощные позиции с точки зрения радиоразведки с этой нашей территории", – пояснил секретарь СНБО.

Он также добавил, что сейчас территория острова чиста – ни одного российского оккупанта там нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.

ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил на брифинге 30 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, ВСУ пока контролируют Змеиный при помощи оружия.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Алексей Данилов, остров Змеиный
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