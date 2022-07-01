Данилов: На Змеином у россиян были мощные позиции радиоразведки, сейчас ни одного оккупанта там нет

"То, как трактуют сейчас в РФ, что они якобы ушли "по доброй воле", это вовсе не соответствует действительности. На самом деле, их оттуда выбила наша тяжелая артиллерия, наши Вооруженные силы, всеми средствами, которые только возможны, нанесли дважды удары. Там прятаться негде, и они вынуждены были бежать", – подчеркнул Данилов.

По его словам, Змеиный – стратегически важный для Украины объект.

"С этого объекта они вели наблюдение за Одесской областью, за Бессарабией, того, что касается Приднестровья. Они имели очень мощные позиции с точки зрения радиоразведки с этой нашей территории", – пояснил секретарь СНБО.

Он также добавил, что сейчас территория острова чиста – ни одного российского оккупанта там нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)