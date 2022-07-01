Данилов: Помощи Запада пока недостаточно для паритета с врагом в тяжелом вооружении

Данилов: Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет Фото: Олексій Данілов / Facebook

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут", – написал Данилов.

Он подчеркнул, что Украину ждет очень сложная война.

"Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", – отметил секретарь СНБО.

* На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.



* Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022

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