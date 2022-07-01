Данилов: Помощи Запада пока недостаточно для паритета с врагом в тяжелом вооружении

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут", – написал Данилов.
Он подчеркнул, что Украину ждет очень сложная война.
"Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", – отметил секретарь СНБО.
* На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
* Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.