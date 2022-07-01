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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Помощи Запада пока недостаточно для паритета с врагом в тяжелом вооружении

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Данилов: Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет
Данилов: Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении. Об этом 30 июня в Twitter заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут", – написал Данилов.

Он подчеркнул, что Украину ждет очень сложная война.

"Кроме нас, нашу страну никто защищать не будет", – отметил секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Теги: Россия, Украина, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Алексей Данилов
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