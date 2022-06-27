  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия

"Конечно, я рассчитывал, что масштаб эскалации будет немного меньшим – что это будет юг и восток Украины. Я не рассчитывал, что они попрут через Беларусь на Киев. Это было дебильное, абсолютно дебильное решение, которое привело к огромному количеству смертей и для оккупантов не дало никакого результата, а только накинуло на шею энное количество санкций, – сказал певец. – От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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