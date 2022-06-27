  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам

Могилевская в 2006 году заняла на шоу "Танцы со звездами" второе место, уступив первенство Зеленскому Фото: Наталья Могилевская / Facebook

"Англичане увидели, что мы в "Танцах со звездами" с Зеленским делали фото, и решили, что мы главные друзья. А он сейчас очень популярный человек. И они мне звонили: "Какой он в жизни? Какой он в работе?" И я рассказывала, что это человек, который точно не сдается", – рассказала артистка.

По словам Могилевской, сейчас она понимает, что Зеленский не мог проиграть ей 17 лет назад на проекте.

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Видео: Факти ICTV / YouTube