  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам

"Англичане увидели, что мы в "Танцах со звездами" с Зеленским делали фото, и решили, что мы главные друзья. А он сейчас очень популярный человек. И они мне звонили: "Какой он в жизни? Какой он в работе?" И я рассказывала, что это человек, который точно не сдается", – рассказала артистка.
По словам Могилевской, сейчас она понимает, что Зеленский не мог проиграть ей 17 лет назад на проекте.
Зеленский принимал участие в "Танцах со звездами" в паре с украинским хореографом Аленой Шоптенко. На тот момент он был руководителем студии "Квартал 95".
Пара одержала победу на проекте, а Могилевская, которая танцевала вместе с украинским хореографом Владом Ямой, заняла тогда второе место.
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.
В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства".