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27 июня, 2022
 
Новости

"Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам

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Могилевская в 2006 году заняла на шоу "Танцы со звездами" второе место, уступив первенство Зеленскому
Могилевская в 2006 году заняла на шоу "Танцы со звездами" второе место, уступив первенство Зеленскому
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Британские журналисты, увидев выпуски первого сезона шоу "Танцы со звездами", которое в 2006 году выходило на "1+1", приняли украинскую певицу Наталью Могилевскую за близкую подругу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом артистка рассказала 26 июня в интервью "Украинской правде".

"Англичане увидели, что мы в "Танцах со звездами" с Зеленским делали фото, и решили, что мы главные друзья. А он сейчас очень популярный человек. И они мне звонили: "Какой он в жизни? Какой он в работе?" И я рассказывала, что это человек, который точно не сдается",  рассказала артистка.

По словам Могилевской, сейчас она понимает, что Зеленский не мог проиграть ей 17 лет назад на проекте.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Зеленский принимал участие в "Танцах со звездами" в паре с украинским хореографом Аленой Шоптенко. На тот момент он был руководителем студии "Квартал 95".

Пара одержала победу на проекте, а Могилевская, которая танцевала вместе с украинским хореографом Владом Ямой, заняла тогда второе место.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства".

Теги: Владимир Зеленский, журналисты, Наталья Могилевская, интервью, Танцы со звездами
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