"Он топил за свободу Украины". Розенбаум назвал Гордона украинским пропагандистом

Розенбаум: Я считаю, что Гордон – пропагандист сегодняшней Украины. И, конечно, делает свое дело Фото: rozenbaum.ru / Instagram

"Ваш друг Гордон – он пропагандист?" – спросила у Розенбаума Собчак.

"Я не хотел бы вообще говорить об этом, потому что меня с этим человеком связывала достаточно тесная дружба. Я с ним задолго до войны говорил очень резко на эти темы. Но я допускаю, что у людей другое мнение – человеку так хорошо, он комфортен в своих убеждениях. Это нормально, – сказал Розенбаум. – С Димой мы очень спорили, каждый остался при своем мнении. И мы продолжали общаться. Сегодня мы, конечно, с Дмитрием Гордоном не общаемся".

"Сейчас вы его своим другом не считаете?" – уточнила Собчак.

Певец в ответ заявил, что ему чужда позиция Гордона, который выступает за свободу Украины от российских оккупантов.

"Он выражает мысли, которые мне не близки – те, которые он выражал шесть лет тому назад, и которые я тоже не принял. Он топил за свободу Украины, а я топил за возможность русским людям читать русские книги. Он рассказывал о какой-то свободе, а я ему говорил, что не считаю свободой, когда люди не могут высказывать свое мнение в угоду меньшинству, которое оккупировало своей идеологией Украину", – сказал артист.

Розенбаум заявил, что, по его мнению, украинцы оккупировали Украину.

"Оккупанты на самом деле – это Западная Украина, прокачанная деньгами коллективного Запада. Мы по этому поводу и спорили", – заявил 70-летний певец.

По словам артиста, ему не нравится риторика Гордона.

"Я считаю, что он пропагандист сегодняшней Украины. И, конечно, делает свое дело. Но выражения мне не очень симпатичны", – подытожил он.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube