Гордон: Я бы пригласил в Украину частные военные компании США, Израиля, Великобритании

Разговор об этом зашел в контексте обсуждения результатов второй встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, состоявшейся 23 мая.
Голованов отметил, что министр обороны Алексей Резников анонсировал поставки оружия в Украину.
"Мы слышим "скоро, скоро", а время идет, нам нужно быстрее. Я бы пригласил частные военные компании стран – членов НАТО сражаться на стороне Украины. Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно – всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сегодня в Украину сражаться на нашей стороне крупнейшие частные военные компании из США, Израиля, Великобритании и так далее, то есть стран, где есть эти частные военные компании, которые могли бы вместе с нашими ребятами бороться за свободу Украины", – отреагировал Гордон.
Журналист отметил, что предпринял бы "еще ряд шагов", но не стал их озвучивать. "Кому надо, я об этом сказал", – добавил Гордон.
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Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.
Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.
Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств. Резников сказал, что шла речь о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon, а также "о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятными для врага".