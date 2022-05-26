Гордон: Я бы пригласил в Украину частные военные компании США, Израиля, Великобритании

Гордон: Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно – всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сражаться на нашей стороне крупнейшие ЧВК Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Разговор об этом зашел в контексте обсуждения результатов второй встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, состоявшейся 23 мая.

Голованов отметил, что министр обороны Алексей Резников анонсировал поставки оружия в Украину.

"Мы слышим "скоро, скоро", а время идет, нам нужно быстрее. Я бы пригласил частные военные компании стран – членов НАТО сражаться на стороне Украины. Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно – всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сегодня в Украину сражаться на нашей стороне крупнейшие частные военные компании из США, Израиля, Великобритании и так далее, то есть стран, где есть эти частные военные компании, которые могли бы вместе с нашими ребятами бороться за свободу Украины", – отреагировал Гордон.

Журналист отметил, что предпринял бы "еще ряд шагов", но не стал их озвучивать. "Кому надо, я об этом сказал", – добавил Гордон.

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