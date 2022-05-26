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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Я бы пригласил в Украину частные военные компании США, Израиля, Великобритании

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Гордон: Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сражаться на нашей стороне крупнейшие ЧВК
Гордон: Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно – всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сражаться на нашей стороне крупнейшие ЧВК
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в интервью журналисту Василию Голованову на канале "Украина 24" заявил о необходимости пригласить в Украину частные военные компании из стран НАТО. Интервью вышло 24 мая.

Разговор об этом зашел в контексте обсуждения результатов второй встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, состоявшейся 23 мая. 

Голованов отметил, что министр обороны Алексей Резников анонсировал поставки оружия в Украину. 

"Мы слышим "скоро, скоро", а время идет, нам нужно быстрее. Я бы пригласил частные военные компании стран – членов НАТО сражаться на стороне Украины. Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого угодно – всякий сброд со всего мира. Я бы пригасил сегодня в Украину сражаться на нашей стороне крупнейшие частные военные компании из США, Израиля, Великобритании и так далее, то есть стран, где есть эти частные военные компании, которые могли бы вместе с нашими ребятами бороться за свободу Украины", – отреагировал Гордон. 

Журналист отметил, что предпринял бы "еще ряд шагов", но не стал их озвучивать. "Кому надо, я об этом сказал", – добавил Гордон. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.

Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств. Резников сказал, что шла речь о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon, а также "о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятными для врага".

Теги: Россия, США, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, оружие, Великобритания, военные, война России против Украины, Василий Голованов, ЧВК
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