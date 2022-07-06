Нардеп от "Слуги народа" об экс-помощнике – агенте РФ: Это унижение для меня. Я военный и доверился человеку

Здебский о бывшем помощнике: Почему я его взял? Потому что он был моим руководителем Фото: Юрій Здебський - м. Харків - депутат Верховної Ради України / Facebook

По словам нардепа, тот работал у него на общественных началах, рабочего места в комитете не имел, также как и допуска к гостайне. Подозреваемый был секретарем рабочей группы по пограничной деятельности и работал с открытыми данными, связанными с границей, сказал он.

"Почему я его взял? Потому что он был моим руководителем, служил в администрации ГНСУ на высоком посту. Он понимается в вопросах границы, демаркации, развития, он специалист в этом. – добавил он. – Для меня это моральный шок, унижение, я военный, участник АТО и доверился человеку. Я удивлен тем, что человек сломался, пусть суд даст ему правовую оценку, и насколько он навредил государству".

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