Бывшего помощника нардепа будут судить за сотрудничество с ФСБ РФ

"В ходе спецоперации в Киеве контрразведка СБУ задержала помощника-консультанта народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Дмитрия Зубарева. Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый получал от российских спецслужб от $1,5 тыс. до $4 тыс. тыс.

"Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения. Установлено, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9-го управления 5-й службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на "связь" своему руководителю. Для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию через зашифрованный канал электронной связи", – сообщили в СБУ.

В пресс-центре также заявили, что подозреваемый встречался со своим "куратором" на территории третьих стран, где получал от него задания и деньги.

Помощнику нардепа сообщили о подозрении в госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса). Он арестован. Досудебное расследование завершено, материалы переданы в суд.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что речь идет о бывшем помощнике нардепа.

"Обвиняемый в феврале 2014 года был завербован представителями ФСБ РФ и до февраля 2022 года помогал иностранной разведке в подрывной деятельности против Украины. Вступив в должность помощника народного депутата Украины в сентябре 2019 года, он получил доступ к информации, поступающей в Верховную Раду от центральных органов государственной власти, в том числе с грифом ограничения доступа. Он лично составлял аналитические материалы и передавал их представителями ФСБ РФ за денежное вознаграждение. За весь период такой деятельности обвиняемый получил от сотрудников ФСБ не менее $71 тыс.", – говорится в сообщении.

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"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что подозреваемый был помощником нардепа от "Слуги народа" Юрия Здебского.