Щаранский: Путин мне как-то сказал: "Я вас уважаю не потому, что вы израильский министр, а потому что я читал протоколы ваших допросов"

По словам Щаранского, первая встреча состоялась, когда Путин еще был главой ФСБ (эту должность он занимал в 1998–1999 годах), а потом было еще несколько, когда Путин уже был президентом (то есть после 2000 года). Щаранский в разные годы занимал разные министерские кресла в Израиле: был министром промышленности и торговли (1996–1999), главой МВД (1999–2000), министром строительства (2001–2003), министром по делам Иерусалима (2003–2005).

"Причем встречался мы в значительной степени по его инициативе. Впоследствии меня просило и израильское правительство обсуждать с ним вопросы антисемитизма, вопросы Ирана... Но немало и по его инициативе, поскольку он хотел показать Западу, что прошлое – это прошлое. Он мне открыл архивы моего собственного дела и как-то сказал: "Я же вас уважаю не потому, что вы израильский министр, а потому, что я читал протоколы ваших допросов". Большой комплимент он хотел сделать", – предположил Щаранский.

По его воспоминаниям, на встречах было очевидно, что Путин в прошлом – офицер КГБ, "который постоянно изучает и проверяет людей на слабость".

Последняя встреча с Путиным, по словам Щаранского, состоялась лет 15 назад.

"Надо сказать, что это был все-таки период жизни Путина – молодого президента, который усиленно искал признания. Ему было очень важно, что Россия потеряла статус великой державы, его как бы в этом клубе президентов не очень принимают – и вот он очень хотел через меня передать соответствующие послания президенту [США Джорджу] Бушу, американским сенаторам: "Смотрите, мы уже сейчас другие". То есть не то что он... Он не заискивал, конечно. Но он пытался добиться того, чтобы его признали как одного из этого клуба", – сказал Щаранский.

Но вскоре, по его наблюдениям, Путин начал меняться.

"Кстати, когда началось изменение, я перестал с ним встречаться, даже когда он приезжал в Израиль. Я избегал, находил предлоги не встречаться. Поскольку потом уж слишком много надо всем моим друзьям-диссидентам объяснять, как я с этим человеком сижу вместе", – рассказал политик.

Щаранский считает, что со временем Путин решил, что никакое признание ему не нужно, потому что в разных странах политики приходили и уходили, а он оставался на своей должности, а главная его миссия – это "восстановление великой державы".

"Путин считает, что он, так сказать, единственный настоящий постоянный лидер в этом мире, а все остальные приходят и уходят, поэтому, как настоящий пахан, он знает, что может запугать: "Я тебе одной злостью горло перережу, и все эти интеллигенты вокруг будут меня боятся". Это его начальная позиция, с которой он начал эту войну с Украиной, а потом выяснилось, слава Богу, [что] во многом [он] ошибся", – сказал политик.

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