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Щаранский: Путин мне как-то сказал: "Я вас уважаю не потому, что вы израильский министр, а потому что я читал протоколы ваших допросов"

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Щаранский: 15 лет назад Путин усиленно искал признания
Щаранский: 15 лет назад Путин усиленно искал признания
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому может оценить, как он изменился за прошедшие годы.

По словам Щаранского, первая встреча состоялась, когда Путин еще был главой ФСБ (эту должность он занимал в 1998–1999 годах), а потом было еще несколько, когда Путин уже был президентом (то есть после 2000 года). Щаранский в разные годы занимал разные министерские кресла в Израиле: был министром промышленности и торговли (19961999), главой МВД (1999–2000), министром строительства (2001–2003), министром по делам Иерусалима (20032005). 

"Причем встречался мы в значительной степени по его инициативе. Впоследствии меня просило и израильское правительство обсуждать с ним вопросы антисемитизма, вопросы Ирана... Но немало и по его инициативе, поскольку он хотел показать Западу, что прошлое – это прошлое. Он мне открыл архивы моего собственного дела и как-то сказал: "Я же вас уважаю не потому, что вы израильский министр, а потому, что я читал протоколы ваших допросов". Большой комплимент он хотел сделать", – предположил Щаранский. 

По его воспоминаниям, на встречах было очевидно, что Путин в прошлом – офицер КГБ, "который постоянно изучает и проверяет людей на слабость".

Последняя встреча с Путиным, по словам Щаранского, состоялась лет 15 назад. 

"Надо сказать, что это был все-таки период жизни Путина – молодого президента, который усиленно искал признания. Ему было очень важно, что Россия потеряла статус великой державы, его как бы в этом клубе президентов не очень принимают – и вот он очень хотел через меня передать соответствующие послания президенту [США Джорджу] Бушу, американским сенаторам: "Смотрите, мы уже сейчас другие". То есть не то что он... Он не заискивал, конечно. Но он пытался добиться того, чтобы его признали как одного из этого клуба", – сказал Щаранский. 

Но вскоре, по его наблюдениям, Путин начал меняться. 

"Кстати, когда началось изменение, я перестал с ним встречаться, даже когда он приезжал в Израиль. Я избегал, находил предлоги не встречаться. Поскольку потом уж слишком много надо всем моим друзьям-диссидентам объяснять, как я с этим человеком сижу вместе", – рассказал политик.

Щаранский считает, что со временем Путин решил, что никакое признание ему не нужно, потому что в разных странах политики приходили и уходили, а он оставался на своей должности, а главная его миссия – это "восстановление великой державы". 

"Путин считает, что он, так сказать, единственный настоящий постоянный лидер в этом мире, а все остальные приходят и уходят, поэтому, как настоящий пахан, он знает, что может запугать: "Я тебе одной злостью горло перережу, и все эти интеллигенты вокруг будут меня боятся". Это его начальная позиция, с которой он начал эту войну с Украиной, а потом выяснилось, слава Богу, [что] во многом [он] ошибся", – сказал политик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. 

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ФСБ, Натан Щаранский
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