Щаранский: Россия, как дикая орда, насилует и уничтожает в центре Европы. Это больно и невероятно возмущает

В Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией Фото: ЕРА

"Мариуполь – это был город моих летних лагерей. Так же, как Славянск, Святогорск, Краматорск, Лисичанск, куда мы школьниками ездили посмотреть на современные заводы – химические комбинаты, машиностроительные заводы. Авдеевка, Макеевка – это все места моего детства. Смотреть, как люди тысячами хоронят своих близких, как разрушили роддом, как люди сотнями погибают в бомбоубежище театра – все это очень больно. Какая-то дикая орда, пришедшая из средневековья, насилует и уничтожает в центре Европы. Это больно и невероятно возмущает", – подчеркнул Щаранский.

По его словам, "нужно сделать все, чтобы это зло было уничтожено".

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