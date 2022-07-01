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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Щаранский: Россия, как дикая орда, насилует и уничтожает в центре Европы. Это больно и невероятно возмущает

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В Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией
В Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией
Фото: ЕРА

Российские оккупанты ведут себя в Украине, как "дикая орда". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский.

"Мариуполь – это был город моих летних лагерей. Так же, как Славянск, Святогорск, Краматорск, Лисичанск, куда мы школьниками ездили посмотреть на современные заводы – химические комбинаты, машиностроительные заводы. Авдеевка, Макеевка – это все места моего детства. Смотреть, как люди тысячами хоронят своих близких, как разрушили роддом, как люди сотнями погибают в бомбоубежище театра – все это очень больно. Какая-то дикая орда, пришедшая из средневековья, насилует и уничтожает в центре Европы. Это больно и невероятно возмущает", – подчеркнул Щаранский.

По его словам, "нужно сделать все, чтобы это зло было уничтожено".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Натан Щаранский, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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