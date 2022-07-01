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Щаранский: Рейган мне рассказывал примитивные антисоветские анекдоты. Но потом я понял: они помогали ему объяснить миру, что такое СССР

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Щаранский пересказал один из анекдотов, услышанных от Рейгана (на фото)
Щаранский пересказал один из анекдотов, услышанных от Рейгана (на фото)
Фото: ЕРА

Советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что президент США в 1981–1989 годах Рональд Рейган рассказывал антисоветские анекдоты.

"Он очень любил рассказывать всякие примитивные антисоветские анекдоты. Он мне рассказал на нашей первой встрече", – сказал Щаранский.

Диссидент пересказал один из анекдотов, который высмеивает времена "железного занавеса".

Сидят председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и глава Совета министров СССР Алексей Косыгин. Один говорит другому: "Слушай, так на нас давят из-за этих евреев, столько против нас законов напринимали. Может, откроем границы и выпустим? Зачем нам их держать?". Второй ему говорит: "Что ты, тогда останемся только мы двое, все убегут". Тогда первый ему сказал: "Нет, ты говори только за себя".

Щаранский отметил, что, слушая Рейгана, смеялся, думая, что слышал такой анекдот еще 30 лет назад.

"Стоило 10 лет сидеть в тюрьме, прийти на встречу с Рейганом и слушать этот старый анекдот? А потом ты понимаешь, что Рейгану [это нужно] для того, чтобы объяснить миру, всем советологам, всем специалистам, которые думают, что Советский Союз – это страшная сила, весь народ там за эту власть, поэтому мы должны их принять такими, какие они есть, вот чтобы показать им базисную вещь – насколько этот режим ничего не стоит, поскольку он держит людей в тюрьме. Вот такие анекдоты помогают ему объяснить миру, что такое Советский Союз", – заявил диссидент.

Он подчеркнул, что после той встречи с Рейганом он стал "более положительно" относиться к его привязанности к таким "простеньким анекдотам".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Щаранский родился в 1948 году в Украине, в Донецке (тогда назывался Сталино). Окончил Московский физико-технический институт (специальность – "прикладная математика"). После получения высшего образования работал во Всероссийском научно-исследовательском институте (ВНИИ) по переработке нефти.

В 1973 году подал документы на выезд в Израиль, но получил отказ. Тогда же был уволен из ВНИИ. К середине 1970-х стал активным участником эмиграционного движения евреев-отказников и одним из инициаторов создания Хельсинкской группы в Москве. Был помощником академика Андрея Сахарова. Активно участвовал в еврейском движении в СССР, демонстрациях и голодовках протеста.

В 1977 году был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации. Как утверждало обвинение, Щаранский действовал по заданию иностранных разведывательных служб. В 1978 году был осужден на 13 лет лишения свободы. В заключении не раз попадал в штрафной изолятор, объявлял голодовки, десятки раз подвергался принудительному кормлению. В 1986 году был освобожден в рамках обмена, после чего эмигрировал в Израиль.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СССР, граница, Натан Щаранский, анекдот, Рональд Рейган, Леонид Брежнев
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