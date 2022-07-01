Щаранский: Рейган мне рассказывал примитивные антисоветские анекдоты. Но потом я понял: они помогали ему объяснить миру, что такое СССР

"Он очень любил рассказывать всякие примитивные антисоветские анекдоты. Он мне рассказал на нашей первой встрече", – сказал Щаранский.

Диссидент пересказал один из анекдотов, который высмеивает времена "железного занавеса".

Сидят председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и глава Совета министров СССР Алексей Косыгин. Один говорит другому: "Слушай, так на нас давят из-за этих евреев, столько против нас законов напринимали. Может, откроем границы и выпустим? Зачем нам их держать?". Второй ему говорит: "Что ты, тогда останемся только мы двое, все убегут". Тогда первый ему сказал: "Нет, ты говори только за себя".

Щаранский отметил, что, слушая Рейгана, смеялся, думая, что слышал такой анекдот еще 30 лет назад.

"Стоило 10 лет сидеть в тюрьме, прийти на встречу с Рейганом и слушать этот старый анекдот? А потом ты понимаешь, что Рейгану [это нужно] для того, чтобы объяснить миру, всем советологам, всем специалистам, которые думают, что Советский Союз – это страшная сила, весь народ там за эту власть, поэтому мы должны их принять такими, какие они есть, вот чтобы показать им базисную вещь – насколько этот режим ничего не стоит, поскольку он держит людей в тюрьме. Вот такие анекдоты помогают ему объяснить миру, что такое Советский Союз", – заявил диссидент.

Он подчеркнул, что после той встречи с Рейганом он стал "более положительно" относиться к его привязанности к таким "простеньким анекдотам".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube