Щаранский о войне РФ против Украины: Появился хрестоматийный пример, что такое плохой национализм, а что такое – хороший

"Украина демонстрирует всему миру, что такое героизм, что такое свободная нация, которая борется за свое право и право всего мира жить в условиях свободы. Что тут сказать? Слава Украине! Я верю в божью справедливость, в историческую справедливость. Зло всегда будет побеждено – только вера в это всегда давала мне силы и оптимизм и дает сегодня… Мне пришлось немало рассуждать и писать книги о национализме, почему это не плохо, почему национализм – это хорошо. Все зависит от того, насколько твой национализм и любовь к родине связаны. И многие, особенно в Европе, говорили, что национализм – это плохо, это война. На Ближнем Востоке, наоборот, говорили, что демократия – это плохо. И все время нужно было доказывать: хорошо, когда есть национализм и свобода одновременно", – сказал Щаранский.

Он подчеркнул, что национализм Украины – это национализм свободы.

"И вот в мире появился просто хрестоматийный пример, что такое плохой национализм, а что такое – хороший национализм. Истории Украины и России в последние 30 лет, казалось бы, похожи. И там, и там проблемы с прозрачностью, олигархами, коррупцией и прочее. В чем разница? В одной стране народ все время настаивает на своем праве свободных выборов, ходит на Майдан, не нравится президент – он его меняет. Шесть президентов сменилось, пока в РФ был один. А вот у страны, отказавшейся от свободных выборов, весь национализм превратился в империализм и "собирание русских земель", – отметил Щаранский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".