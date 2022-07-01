Щаранский о войне РФ против Украины: Появился хрестоматийный пример, что такое плохой национализм, а что такое – хороший

"Украина демонстрирует всему миру, что такое героизм, что такое свободная нация, которая борется за свое право и право всего мира жить в условиях свободы. Что тут сказать? Слава Украине! Я верю в божью справедливость, в историческую справедливость. Зло всегда будет побеждено – только вера в это всегда давала мне силы и оптимизм и дает сегодня… Мне пришлось немало рассуждать и писать книги о национализме, почему это не плохо, почему национализм – это хорошо. Все зависит от того, насколько твой национализм и любовь к родине связаны. И многие, особенно в Европе, говорили, что национализм – это плохо, это война. На Ближнем Востоке, наоборот, говорили, что демократия – это плохо. И все время нужно было доказывать: хорошо, когда есть национализм и свобода одновременно", – сказал Щаранский.
Он подчеркнул, что национализм Украины – это национализм свободы.
"И вот в мире появился просто хрестоматийный пример, что такое плохой национализм, а что такое – хороший национализм. Истории Украины и России в последние 30 лет, казалось бы, похожи. И там, и там проблемы с прозрачностью, олигархами, коррупцией и прочее. В чем разница? В одной стране народ все время настаивает на своем праве свободных выборов, ходит на Майдан, не нравится президент – он его меняет. Шесть президентов сменилось, пока в РФ был один. А вот у страны, отказавшейся от свободных выборов, весь национализм превратился в империализм и "собирание русских земель", – отметил Щаранский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Щаранский родился в 1948 году в Украине, в Донецке (тогда назывался Сталино). Окончил Московский физико-технический институт (специальность – "прикладная математика"). После получения высшего образования работал во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ).
В 1973 году подал документы на выезд в Израиль, но получил отказ. Тогда же был уволен из ВНИИ. К середине 1970-х стал активным участником эмиграционного движения евреев-отказников и одним из инициаторов создания Хельсинкской группы в Москве. Был помощником академика Андрея Сахарова. Активно участвовал в еврейском движении в СССР, демонстрациях и голодовках протеста.
В 1977 году был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации. Как утверждало обвинение, Щаранский действовал по заданию иностранных разведывательных служб. В 1978 году был осужден на 13 лет лишения свободы. В заключении не раз попадал в штрафной изолятор, объявлял голодовки, десятки раз подвергался принудительному кормлению. В 1986 году был освобожден в рамках обмена, после чего эмигрировал в Израиль.
В 1995 году основал и возглавил партию "Исраэль ба-Алия", защищающую интересы репатриантов из бывшего СССР.
Щаранский был депутатом израильского парламента. Занимал посты министра промышленности и торговли (1996–1999), главы МВД (1999–2000), министра строительства (2001–2003), министра по делам Иерусалима (2003–2005). В 2009–2018 годах был председателя исполнительного комитета Еврейского агентства.
В 2006 году тогдашний президент США Джордж Буш наградил Щаранского Президентской медалью Свободы, являющейся наивысшей гражданской наградой Америки.