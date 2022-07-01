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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам игрой собирает деньги для ВСУ

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10-летняя Лера собрала за три дня около 6 тыс. грн
10-летняя Лера собрала за три дня около 6 тыс. грн
Фото: Victor Kovalenko / Facebook

В Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова игрой помогает Вооруженным силам Украины. Она предлагает всем желающим на улице сыграть с ней за благотворительный взнос, который затем отправляет военным. Об этом рассказал 29 июня в Facebook вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко.

Желающий сыграть может пожертвовать любую сумму, даже если это одна гривна. Если он сможет победить или сыграть вничью, играет еще одну партию бесплатно.

"Такие условия привлекли многих желающих. Приблизительно через час Лера сыграла 25–30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл четыре партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки у него не было шансов. Лера даже давала ему одну шашку форы", – рассказывает Коваленко.

Многие прохожие клали деньги в коробку просто так, не играя. В результате девочка чуть более чем за час собрала 1200 грн.

https://www.facebook.com/victor.kovalenko.587/posts/pfbid0QaHKF3JN4kBLjd8JeFLSBZgf8ZYcU42mWhwyxpS9GXpNxf3Xu2ZkM43UHoTwUAgEl

В комментариях мама Леры рассказала, что она играет на Позняках, но в разных локациях. Например, 29 июня играла возле "Ашана" на улице Здолбуновской. 

Коваленко уточнил, что 30 июня девочка играла возле "Новуса" по адресу: Григоренко, 18. Там же она планирует играть и сегодня, 1 июля, около 14.00.

Скриншот: Victor Kovalenko / Facebook
Скриншот: Victor Kovalenko / Facebook

Также он добавил, что за три дня игры девочка собрала около 6 тыс. грн.

Скриншот: Victor Kovalenko / Facebook
Скриншот: Victor Kovalenko / Facebook

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, война, помощь, ВСУ, война России против Украины, шашки
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