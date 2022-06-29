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Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta) продана Еленой и Виктором Пинчуками на аукционе Christie’s за $11,5 млн. Всю сумму направят на гуманитарную помощь

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О том, что Balloon Monkey (Magenta) будет выставлена на аукцион для сбора средств на гуманитарную помощь Украине, Виктор Пинчук и его жена Елена сообщили 7 июня
О том, что Balloon Monkey (Magenta) будет выставлена на аукцион для сбора средств на гуманитарную помощь Украине, Виктор Пинчук и его жена Елена сообщили 7 июня
Фото: christiesinc / Instagram

Знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)", представленная Еленой и Виктором Пинчуками, была продана на аукционе Christie's. Об этом сообщил аукционный дом в своем Instagram и Фонд Виктора Пинчука – на своем официальном сайте.

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представленная Виктором и Еленой Пинчуками, продана на аукционе Christie’s, – сказано в сообщении Фонда. – Все вырученные средства на сумму около $11,5 млн будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуются протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни". 

Организатор аукциона отметил, что скульптура стала топ-лотом аукциона "ХХ/ХХI века: Вечерние лондонские торги".

Кто стал покупателем произведения искусства, не сообщается.

Контекст:

О том, что Balloon Monkey (Magenta) будет выставлена на аукцион для сбора средств на гуманитарную помощь Украине, Виктор Пинчук и его жена Елена сообщили 7 июня. Оценочная стоимость предмета искусства составила от £6 млн до £10 млн, итоговая цена продажи в британской валюте – £10,136 млн.

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Виктор и Елена Пинчуки через свои фонды и другие структуры оказали гуманитарную помощь и помощь армии сегодня на сумму более $35 млн, сообщили в пресс-службе. Среди прочего были переданы медицинские аптечки для спасения военных и мирных жителей, раненых в результате обстрелов и взрывов, бронированные машины скорой помощи, поддержка 40 больниц и другие виды гуманитарной помощи.

"Средства также были собраны через Ukraine Relief Fund – инициативу, созданную Виктором и Еленой Пинчуками и Фондом Виктора Пинчука вместе с Эриком и Венди Шмидтами и Schmidt Futures, Робертом Ф. Смитом и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation (основателями Эндрю и Николо), а также Биллом Фордом и General Atlantic Foundation", – сказано в сообщении Фонда.

Теги: искусство, Виктор Пинчук, аукцион, гуманитарная помощь, Christie’s, деньги, скульптура, Елена Пинчук, торги
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