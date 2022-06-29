Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta) продана Еленой и Виктором Пинчуками на аукционе Christie’s за $11,5 млн. Всю сумму направят на гуманитарную помощь

О том, что Balloon Monkey (Magenta) будет выставлена на аукцион для сбора средств на гуманитарную помощь Украине, Виктор Пинчук и его жена Елена сообщили 7 июня Фото: christiesinc / Instagram

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представленная Виктором и Еленой Пинчуками, продана на аукционе Christie’s, – сказано в сообщении Фонда. – Все вырученные средства на сумму около $11,5 млн будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуются протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни".

Организатор аукциона отметил, что скульптура стала топ-лотом аукциона "ХХ/ХХI века: Вечерние лондонские торги".

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Кто стал покупателем произведения искусства, не сообщается.