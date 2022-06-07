Для сбора денег в помощь Украине Виктор и Елена Пинчук продадут на аукционе скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey

"Собранные средства будут направлены, в частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуется протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни. Олицетворяя детскую невинность и радость, Balloon Monkey (Magenta), которая нравится и детям, и взрослым, является монументальным символом надежды и солидарности с теми военными и гражданскими мужчинами, женщинами и детьми в раздираемой войной Украине, которые понесли ужасные потери", – сказано в сообщении.

В фонде отметили, что продажа скульптуры станет важным событием аукциона "ХХ/ХХI века: Вечерние лондонские торги" дома Christie’s. Работа будет выставлена на площади Сент-Джеймс рядом со штаб-квартирой Christie's в Лондоне с 14 июня по 3 июля.

"Balloon Monkey (Magenta) – это шедевр парадоксальной силы, его противоречия варьируются между умопомрачительной сложностью и абсолютной простотой, серьезностью и игрой, поп-культурой и нашими самыми глубокими, первобытными структурами мифа и веры. Этот объект, свободный от иронии, созданный с почти невообразимой самоотдачей, как воплощение доверия, открытости, искренности и любви. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – это глубокое и жизнерадостное подтверждение того, что искусство – это не только то, что мы видим, но и то, что происходит внутри нас", – описали произведение искусства в пресс-службе фонда.

Также отмечается, что в ноябре 2014 года Balloon Monkey (Orange) – "Обезьяна из воздушных шаров (оранжевая)" – из той же серии, что и текущий лот – достигла цены продажи в $25,9 млн.

"Виктор и Елена Пинчук неустанно работают, чтобы активизировать гуманитарную поддержку для Украины, поэтому для меня искренняя честь, что Balloon Monkey (Magenta) поддержит их чрезвычайные усилия. Настоящая ценность искусства состоит в том, чтобы служить человечеству, и сегодня не может быть высшего призвания, чем поддерживать народ Украины. Благодаря моей дружбе с Виктором и Еленой Пинчук моя жизнь обогатилась народом и культурой Украины. У меня была возможность посещать Украину много раз как одному, так и с семьей, и я всегда чувствовал сильное чувство единства, дружбы и истории", – заявил скульптор.

Он добавил, что чрезвычайно расстроен и обеспокоен войной и разрушениями, которые переживает украинский народ.

"Наша благодарность и уважение к нашим воинам безгранично. Они отдают свои жизни за нас, будущее Украины и мира. Каждый погибший или раненый украинец от обстрелов, взрывов и насилия – рана в нашей душе. За счет средств аукциона мы можем помочь спасти жизнь. Мы можем помочь восстановить жизнь, разрушенную войной. Десятки, а может и сотни жизней, каждая из которых имеет неописуемую ценность. Balloon Monkey Джеффа Кунса – это празднование жизни. Мы ставим жизнь и надежду в противовес смерти и страданию. В искусстве и в действии. Мы благодарны Джеффу и Christie's. Они помогают нам хотя бы часть нашей безграничной благодарности украинцам превратить в помощь и поддержку", – заявил Пинчук.

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