Фонды Виктора и Елены Пинчук сообщили, сколько передали помощи медикам с начала полномасштабного вторжения РФ

Для больницы в Днепре передали аппарат ИВЛ, портативный рентгенаппарат и наркозную станцию, которые помогут врачам спасать больше людей со сложными травмами Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

"С начала вторжения России на территорию Украины Фонды Виктора и Елены Пинчук являются одними из крупнейших в Украине доноров медицинской отрасли. Для защиты медиков и бойцов во время эвакуации из горячих точек и поля боя было приобретено и доставлено из Великобритании 10 бронированных машин скорой помощи, соответствующих стандарту STANAG 4569", – сказано в сообщении.

В тактические аптечки входят турникет по стандарту CAT, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи для оказания неотложной помощи раненым непосредственно на передовой. Также парамедикам передано 170 реанимационных рюкзаков. Кроме того, 46 больниц в 17 городах Украины получили необходимые медикаменты и расходные материалы от фондов.

"Так, для Запорожской областной детской клинической больницы, оказывающей срочную помощь тяжело раненым детям, была приобретена наркозная станция в рамках благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund. Для восьми больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены мобильные инкубаторы для эвакуации и безопасной перевозки новорожденных в критическом состоянии. Больницы в горячих точках, в частности в Ахтырке и Чернигове, были оборудованы автономными генераторами. Системную помощь получили больницы Днепра, оказывающие профессиональную и узкоспециализированную помощь пострадавшим из зоны боевых действий с тяжелыми ранениями. Поставлена мобильная рентген-система с С-дугой, наркозная станция, аппараты ИВЛ для интенсивной терапии", – перечислили в фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что фонды Виктора и Елены Пинчук продолжают отслеживать неотложные потребности медицинских учреждений.

"Украинские медики – отважны и несокрушимы. Работают без перерывов и выходных на фронте, в "скорых", в операционных и реанимациях, оказывают высококвалифицированную помощь пострадавшим. Поэтому наша задача – всесторонне поддерживать наших врачей. Этим делом мы занимаемся системно, а начиная с 24 февраля это стало нашей первоочередной задачей", – сообщила директор национальных программ Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

Директор фонда Елены Пинчук Ольга Руднева добавила, что адресную помощь оказывают именно на тех направлениях, где врачи испытывают особенную потребность.

"С первого дня войны делаем максимум, чтобы обеспечить медиков всем необходимым, сегодня они также рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Вместе с государством, волонтерами и международными донорами мы заботимся об их безопасности и обеспечиваем всем необходимым для эффективного оказания помощи", – подчеркнула она.