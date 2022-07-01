ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ доверяют 97% украинцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство украинцев доверяют Вооруженным силам Украины
Большинство украинцев доверяют Вооруженным силам Украины
Фото: EPA

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, опубликованные 1 июля Киевским международным институтом социологии, который проводил полевую часть исследования.

ВСУ доверяют или полностью доверяют 97% респондентов, президенту Владимиру Зеленскому – 85%, Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям – 87%, Нацгвардии – 85%, Силам территориальной обороны – 82%, Совету нацбезопасности и обороны – 74%, Нацполиции – 59%, местным властям – 56%, премьер-министру Денису Шмыгалю – 57%, правительству – 56%, главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку – 43%, Офису генпрокурора – 37%, Верховной Раде – 40%.

Скриншот: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью. 

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%. 

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года Россия ведет против Украины полномасштабную войну.

До этого, в 2014 году, РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого была оккупирована также часть Донецкой и Луганской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, ГСЧС, СНБО, Владимир Зеленский, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, Нацполиция, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Офис генпрокурора, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (153567)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (135084)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104396)
4
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (64176)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59531)
6
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (55564)
7
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53941)
8
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление (51060)
 
 
 
 