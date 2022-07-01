ВСУ доверяют 97% украинцев – опрос

ВСУ доверяют или полностью доверяют 97% респондентов, президенту Владимиру Зеленскому – 85%, Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям – 87%, Нацгвардии – 85%, Силам территориальной обороны – 82%, Совету нацбезопасности и обороны – 74%, Нацполиции – 59%, местным властям – 56%, премьер-министру Денису Шмыгалю – 57%, правительству – 56%, главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку – 43%, Офису генпрокурора – 37%, Верховной Раде – 40%.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.