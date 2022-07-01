Деньги ВСУ с 24 февраля жертвовали 78% украинцев, а на гуманитарные нужды – 58% – опрос

Еще 18% респондентов выбрали вариант ответа: "Нет, но я бы делал/делала это, если бы была возможность".

58% жертвовали деньги на гуманитарные нужды, 37% заявили, что делали бы это, если бы имели возможность.

56% опрошенных передавали одежду и другие вещи внутренне перемещенным лицам, 37% заявили, что делали бы это, если бы имели возможность. 50% заявили, что приютили переселенцев или помогали им (39% заявили, что делали бы это, если бы имели возможность).

К волонтерской деятельности приобщился 51% опрошенных, 37% заявили, что делали бы это, если бы имели возможность.

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Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.